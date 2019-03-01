«Много дыма, мало огня»: показания Коэна не дотянули до импичмента Трампа

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Показания бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна перед комитетом по надзору и госреформе палаты представителей были «взрывными и сырыми», пишет обозреватель The Washington Post Генри Олсен.

В речи Коэна было «много политического дыма, но мало влекущего за собой импичмент огня», считает обозреватель.

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Его показания против президента США Дональда Трампа сводятся к трем пунктам. Американский лидер — нечестный человек, патологический лжец и расист. Он напрямую использовал личные и чужие средства, чтобы заставить замолчать порнозвезд, а также раздувал свои активы. И последнее: Трамп заранее знал, что WikiLeaks опубликует электронные письма демократической партии и Хиллари Клинтон, а также продолжал вести переговоры о проекте Trump Tower в Москве во время президентской кампании 2016 года, заявив, что этого не было.

Ни одно из заявлений Коэна не приведет к отстранению Трампа от должности через импичмент, пишет Олсен. Пока явное большинство американцев, в которое входят миллионы людей, проголосовавших за демократов на промежуточных выборах, выступают против импичмента. Ничто из того, что было сказано Коэном, не изменит настроения этих людей, поэтому нет никаких шансов на импичмент Трампа, заключает автор.