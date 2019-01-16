Песков оценил влияние семейного положения Путина на его работу

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил в интервью «Аргументам и фактам», что российски лидер «особо не думает» о семейных вопросах.

Журналист поинтересовался у Пескова, как наличие «второй половины» влияет на Путина. Пресс-секретарь ответил, что президент об этом «особо не думает», а он не считает правильным интересоваться.

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«Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет», — заверил Песков.

В конце 2018 года Путин заявлял, что женится «как порядочный человек».