Рейтинг Трампа понизился на фоне шатдауна в США
В США рейтинг президент страны Дональда Тармпа снизился до 44%. Об этом свидетельствует опрос Hill TV и HarrisX.
Отмечается, что исследование проводилось с 8 по 11 января этого года. На фоне шатдауна действия главы государства одобрили только 44%, при этом в прошлом месяце этот показатель был выше на 3%. 56% опрошенных не довольны политикой президента.
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Как уточняется, в исследовании приняли участие около 3 тысяч американцев. Погрешность составляет примерно 1,78%.