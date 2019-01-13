Рейтинг Трампа понизился на фоне шатдауна в США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/245/12122245/RTS29ITJ-pic905-895x505-72428.jpg">

В США рейтинг президент страны Дональда Тармпа снизился до 44%. Об этом свидетельствует опрос Hill TV и HarrisX.

Отмечается, что исследование проводилось с 8 по 11 января этого года. На фоне шатдауна действия главы государства одобрили только 44%, при этом в прошлом месяце этот показатель был выше на 3%. 56% опрошенных не довольны политикой президента.

Реклама

Как уточняется, в исследовании приняли участие около 3 тысяч американцев. Погрешность составляет примерно 1,78%.

Ранее Трамп нашел виновных в шатдауне.