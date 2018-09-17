Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья прекратил голодовку

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко прекратил голодовку из-за несогласия с результатами выборов. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

Ранее Ищенко объявил голодовку, считая, что результаты губернаторских выборов в Приморье являются нелегитимными. В общей сложности голодовка продолжалась около 12 часов.

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Ищенко подчеркнул, что такое решение он принял по совету главы КПРФ Геннадия Зюганова, а также из-за «ноток взаимодействия» со стороны главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллы Памфиловой.

Ранее представители предвыборных штабов КПРФ и «Единой России» (от этой партии на пост губернатора баллотируется Андрей Тарасенко) обвиняли друг друга в нарушениях на выборах.

Позднее глава ЦИК подчеркнула, что приморские выборы состоялись и пообещала направить в регион специальную комиссию для расследования всех жалоб.