Песков: заявление Путина на ВЭФ о Боширове и Петрове не было заготовкой

Заявление президента России Владимира Путина на ВЭФ о Руслане Боширове и Александре Петрове не было заготовкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нет, это не была заготовка. То, что президент сказал, то, что он сказал, это действительно было его решением. Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — сказал Песков.

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Он также подчеркнул, что «ни Петров, ни Боширов к Путину не имеют никакого отношения. И к Кремлю тоже, безусловно».

Президент Владимир Путин рассказал, что властям России известны подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, о которых сообщили спецслужбы Британии, — Александр Петров и Руслан Боширов.