Разбивший звезду Трампа на голливудской «Аллее славы» заявил о своей невиновности
В прокуратуре Лос-Анджелеса сообщили, что мужчина, разбивший киркой звезду американского президента Дональда Трампа на голливудской «Аллее славы», заявил о своей невиновности. Заявление полиции размещено на официальной странице в твиттере.
Согласно информации правоохранительных органов, повредивший звезду Трампа мужчина считает себя невиновным.
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«Он предстанет перед судом повторно 21 сентября», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что после решения администрация города Западный Голливуд о демонтаже звезды американского лидера Дональда Трампа с голливудской «Аллеи славы» на ней появились десятки ламинированных виниловых звезд с его именем.