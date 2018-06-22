Путин и Мун Чжэ Ин встретились в Москве

Российский президент Владимир Путин встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Мун Чжэ Ина, у России и Южной Кореи есть общие цели по денуклеаризации КНДР и достижению мира на Корейском полуострове.

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«Мы реализуем тесное взаимодействие по этим направлениям», — заявил Ин.

Он добавил, что Южная Корея продолжит сотрудничество с российской стороной для выполнения договоренностей, которые были достигнуты на саммите США-КНДР.

«Республика Корея является наиболее приоритетным нашим партнером в Азии», — сказал Путин.

Президент заметил, что между странами наблюдается рост товарооборота.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова.