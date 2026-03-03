Молодых людей задержали за танцы у храма в Ростовской области

В Ростовской области молодых людей задержали за танцы у храма, попавшие на видео. Его публикует Telegram-канал «Это Ростов».

Ролик, в котором двое молодых людей и девушка танцуют на фоне Вознесенского кафедрального собора в Новочеркасске, появился в сети и вызвал возмущение у пользователей. Жители города раскритиковали поведение участников съемки, а правоохранители установили личности и задержали нарушителей. Они признали вину.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении одного из задержанных, который припарковал автомобиль в неположенном месте, составили протоколы по частям 1 и 4 статьи 12.16 КоАП («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой»), а остальных привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

