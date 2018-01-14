Представители стран Африки в ООН потребовали от Трампа извинений

Африканский Союз, представляющий в ООН интересы стран Африки, выступил с заявлением, в котором потребовал от президента США Дональда Трампа принести извинения за то, что он назвал африканские государства «вонючими дырами», передает CNN.

«Миссия Африканского Союза хочет выразить гнев, разочарование и возмущение в связи с неудачным комментарием, который сделал господин Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, чьи слова бросают тень на взгляды США и уважение страны к различиям и человеческому достоинству», — говорится в тексте обращения.

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В союзе подчеркнули, что ожидают извинений не только перед странами Африки, но и перед всеми гражданами африканского происхождения.

Ранее сообщалось, что в конгрессе пообещали Трампу импичмент за слова о мигрантах из «вонючих дыр».