Манул: что это за зверь и почему он всегда сердит

Суровый на вид обитатель степей манул стал в Рунете самым комичным персонажем семейства кошачьих — все благодаря вечно недовольному выражению «лица» и пушистому меху. На самом деле необычная внешность помогает манулу маскироваться во время охоты. Что это за зверь, где он обитает, чем питается и почему это кот-одиночка — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой манул?

Манул, или палласов кот — хищное млекопитающее семейства кошачьих, единственный современный представитель рода Otocolobus. В переводе с монгольского языка слово «манул» означает «дикий кот».

Второе название манул получил в честь натуралиста из Германии Петра Симона Палласа, который первым описал это животное в 1776 году. Он встретил необычного зверя на побережье Каспийского моря.

Ученые считают, что древнейшие виды манулов появились на Земле более 12 млн лет назад, их предками были саблезубые тигры. Ближайшими родственниками манула считаются мелкие дикие кошки из Азии, особенно дальневосточный лесной кот.

В неволе манулы живут до 12 лет, а в дикой природе вдвое меньше.

close Number One/Shutterstock/FOTODOM

Внешний вид манула

Несмотря на сходство с домашней кошкой, манул отличается более плотным телосложением. Длина его тела составляет от 45 до 65 см, высота — от 30 до 35 см, длина хвоста — от 21 до 30 см. Манул может весить от двух до пяти килограммов, самцы обычно крупнее самок. Так как к зиме манулы запасаются жиром, в холодное время года их вес может достигать семи килограммов.

Манул может похвастаться самой пушистой и густой шерстью среди кошачьих: длина волоса достигает семи сантиметров. Интересно, что самая длинная шерсть у манула на нижней части туловища. Благодаря ей животное зимой может лежать на земле и ползать.

Из-за пышного меха манул выглядит массивным, на самом деле это лишь внешний эффект. У него короткие и крупные лапы, а хвост широкий и пушистый с округлым концом. Часто зимой манул ставит лапы на хвост, чтобы они не мерзли на холоде.

Голова зверя напоминает по форме шар, а на щеках растут пучки длинных волос — словно человеческие баки. В отличие от кошек, у манула не заостренные уши, а круглые. Они расположены ниже, чем у домашних кошек. Такое строение головы дает манулу преимущество при охоте: животное лучше прячется перед нападением и может застать добычу врасплох.

Глаза манула имеют желтый цвет. При этом, в отличие от кошек, его зрачки на солнце не превращаются в «щелочки», а остаются круглыми. Кстати, такой же особенностью обладают гепарды, пантеры и пумы.

Манул мяукает ниже и грубее, чем домашние кошки. Эти звуки больше напоминают лай. Специалисты отмечают, что при раздражении манул издает хриплое урчание или фыркает.

close PaniYani/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выделяют три подвида манулов в зависимости от места обитания и окраса шерсти:



обыкновенные,



среднеазиатские,



тибетские.

У обыкновенного манула неравномерный окрас светло-серого оттенка с желтовато-коричневыми пятнышками и черными полосками. Среднеазиатские манулы более рыжие, а на их шерсти есть красноватые полосы. Для тибетского манула характерна серая шерсть с темными полосками, причем зимой она светлеет.

Особенность манула — сердитый, как будто осуждающий взгляд. Манул так выглядит потому, что у него сплюснутая короткая мордочка, визуально плоская. Уши, расположенные на уровне глаз, будто продолжают низко посаженные брови. А круглые зрачки добавляют сходства с человеческим взглядом.

Где обитает манул

Этот редкий вид водится в степях и горных районах, где выпадает мало снега и почти нет осадков. Их ареал — области с резко континентальным климатом. Манул обитает в ряде регионов Центральной Азии, на территории Тибета и Монголии. Популяция в Монголии считается самой большой.

В России манул встречается:

на Алтае;



в Тыве;



в Бурятии;



в Забайкальском крае.

Некоторые манулы «захватывают» территории Хакасии, Красноярского края и Иркутской области.

close Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018-го, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Александр Кряжев/РИА Новости

Повадки и питание манула

Манул — ночной зверь. Днем он отсыпается в укрытии, а с вечера и до раннего утра проявляет активность. Обычно манул устраивается в расщелинах скал, среди камней. Он может жить и в норах мелких животных, например, сурков или барсуков.

В своем убежище манул чаще всего устраивает лежбище из засохших стеблей и листьев, птичьих перьев, шкурок грызунов.

При опасности зверек прячется или забирается на скалы. Так как его лапы не приспособлены к быстрому бегу, то камуфлирующую роль выполняет шерсть. Среди невысокой травы манулу легко затеряться. Но если все-таки приходится отбиваться от врагов, то он заваливается на спину и выпускает когти для обороны.

Дикий кот считается самым медлительным из кошачьих. Зато манул очень терпелив: он устраивает засады у камней или нор и долгое время остается неподвижным. Когда жертва теряет бдительность, хищник нападает. А если нора небольшая, он достает грызунов лапой.

Манул кормится в основном пищухами и мышевидными грызунами, также охотится на сусликов. В условиях недостатка корма может ловить сурков, птиц и зайцев-толаев. Из пернатых предпочитает куропаток и жаворонков. Иногда питается жуками. А еще манулы могут употреблять в пищу плоды даурской розы и боярышника.

Размножение и потомство

Манулы живут поодиночке. Размножаются эти животные один раз в год. Гон происходит в феврале-марте: за одной самкой ходят несколько самцов, которые часто вступают в драки. В норме течка у самок длится от 1 до 5 дней. А беременность — 60-75 дней.

Чаще всего в помете появляются два-три котенка, но в исключительных случаях одна самка может родить до десяти котят. После рождения потомства отцы оставляют семью, а детенышей воспитывают самки.

close Georgi Baird/Shutterstock/FOTODOM

Новорожденный котенок в длину около 12 см, а его вес не превышает 300 граммов. У малышей уже есть мех, причем более мягкий, чем у родителей. У двухмесячных котят происходит линька, после которой детеныши покрываются «взрослым» мехом, более светлым.

К двум месяцам самка перестает кормить детенышей молоком, а к 3-4 месяцам маленькие хищники уже охотятся самостоятельно. Манулы очень рано уходят от матери — в 6—8 месяцев.

Миру известно не так много случаев, когда кошачьи размножались в неволе. Например, в 2023 году в Ленинградском зоопарке появился котенок по кличке Шу. Она была единственной в помете. По признанию сотрудников зоопарка, они до последнего не знали о родах.

Что угрожает манулу

В природе на манулов охотятся хищные птицы, волки, пастушьи собаки, лисы и снежные леопарды. Манулы тяжело переносят долгие зимы с обилием снега и гололедицей — в эти периоды численность животных может сильно сократиться.

Кроме того, манулу приходится часто бороться за территорию со степными кошками, хорьками и лисами.

У животных слабая иммунная защита, поэтому они часто болеют. Высокая смертность среди манулов наблюдается из-за токсоплазмоза (паразитарное заболевание, поражающее нервную и лимфатическую системы), также бывают случаи заболевания вирусом иммунодефицита кошек и диабетом. В неволе риск заболеть повышается.

Разумеется, человеческая деятельность тоже опасна для манулов. Хоть мех животного не особо ценится, на манулов все равно охотятся. А еще манулы могут попадать в ловушки и капканы для волков и других животных.

close PaniYani/Shutterstock/FOTODOM

Освоение земель человеком также негативно сказывается на популяции. Нередко степи распахивают под посевы, и они становятся непригодными для жизни манула. Там нет кормовой базы, и животным приходится спешно менять место обитания.

Манул — один из немногих представителей кошачьих, которого невозможно приручить. Он считается редким видом и находится на грани исчезновения: численность манулов не превышает 58 тысяч особей.

Манул занесен в Красные книги России, Китая и Кыргызстана, а охота на него запрещена.

Хотя в Китае это возможно при наличии специальной лицензии, а в Монголии разрешено полностью. В России по состоянию на 2024 год обитает более 4500 особей.

от 4500 до 9500 манулов обитает в России. Больше их только в Монголии — около 10 тысяч особей.

В настоящее время в зоопарках Европы обитает около 100 манулов. В российских зоопарках их 30, большая часть — в Новосибирском зоопарке.

Популярность манула в культуре

Манулы стали популярными в интернете уже в 2000-х. Тогда в сети появился мем «Погладь кота» с изображением раздраженного манула. Так об этих животных узнали больше, в соцсетях возникли сообщества с изображениями кота.

В 2016 году в России выпустили памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля с изображением манула в рамках серии «Красная книга».

Манул присутствует на гербе и флаге Сретенского района Забайкальского края, которые были утверждены в 2022 году.

Также манул стал символом Московского зоопарка, причем выбор сделан неслучайно: впервые в мировой практике сотрудникам удалось добиться регулярного размножения манулов в неволе. Главного манула зоопарка зовут Тимофей: он родился в 2020 году и через 10 месяцев прибыл в Москву из Новосибирска. На входе в зоопарк размещен восстановленный барельеф с изображением манула.

close Манул Тимофей в вольере Московского зоопарка Валерия Калугина/ТАСС

Зверь отметился даже в кино: в 2023 году на экраны вышла сказка «По щучьему велению», где прототипом кота Баюна был манул.