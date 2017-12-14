Путин дал совет Собчак

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос Ксении Собчак о конкуренции на выборах главы государства.

Он посоветовал сформулировать позитивную программу и донести свои предложения до россиян.

«Я уже достаточно развернуто отвечал. Смысл в том, что оппозиция должна выйти с позитивной программой действий. Вот у вас лозунг «против всех», это разве позитивно? А что вы предлагаете?» — сказал Путин.

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При этом он уточнил, что конкуренция все же должна быть.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Путина.