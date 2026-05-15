Финансовые интриги, падение рейтинга и пощечина от жены: чем известен президент Франции Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон переживает не лучшие времена: его рейтинг снижается, а срок правления подходит к концу уже в 2027 году. Кроме того, он оказался замешан в очередном скандале: в сети распространились слухи, что громкая пощечина от жены в мае 2025 года — результат тайных связей президента с иранской актрисой. Как Эммануэль Макрон пришел к власти и действительно ли у него роман на стороне — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и образование

Эммануэль Макрон родился в городе Амьен на севере Франции 21 декабря 1977 года. Его родители были связаны с медициной: отец преподавал неврологию в Университете Пикардии, мать работала врачом и медицинским консультантом. Воспитанием юного Эммануэля занималась бабушка: она привила ему интерес к гуманитарным наукам и уважение к левым взглядам.

В школьном возрасте Эммануэль Макрон проявлял себя как талантливый и прилежный ученик. Будущий президент Франции учился в иезуитском институте Lycée la Providence, но в последние годы обучения перевелся в элитный парижский лицей имени Генриха IV.

После окончания лицея Макрон поступил в университет Париж X — Нантер, где изучал философию. Первый опыт работы будущий президент получил, стажируясь в качестве помощника у философа Поля Рикера.

Но Макрона все же больше увлекала политика, поэтому после окончания университета он начал обучение в Институте политических исследований Sciences Po (в разные годы его окончили Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Франсуа Олланд). Бывший руководитель Макрона Оливье Дюамель положительно отзывался о своем студенте и описывал его как начитанного человека, жадного до знаний. В 2004-м Макрон также окончил Национальную школу управления в Страсбурге.

Карьера Макрона до прихода в политику

Окончив Школу управления, Макрон сосредоточился на работе экономистом. В 2004 году он получил должность инспектора по финансовому аудиту в министерстве экономики Франции. Здесь его заметил известный политический деятель и экономист Жак Аттали (создатель Европейского банка реконструкции и развития) и пригласил войти в состав комиссии по активизации роста экономики Франции, которая была создана по заданию президента Николя Саркози.

Вместе с 17 крупными бизнесменами Макрон разрабатывал планы по улучшению экономики: в докладе было более 300 предложений, в том числе по стимулированию экономического роста, развитию конкуренции и борьбе с безработицей. Группа предлагала отменить оформление обязательного патента для ремесленников, упростить правила для малого бизнеса, а также сократить бюрократию. По мнению участников группы Аттали, необходимо было сфокусироваться на развитии цифровой экономики. Однако не все предложения были приняты властями и гражданами Франции.

Благодаря этой деятельности Макрон, который на тот момент уже состоял в Социалистической партии, завел связи с влиятельными чиновниками и предпринимателями. Например, его другом стал бизнесмен Паскаль Узело. Он занимался развитием медиасферы, позже в активах предпринимателя появилась национальная газета Monde.

В 2008 году Макрон начал работать инвестиционным банкиром в частном банке Rothschild & Cie. Он занимался реструктуризацией долгов и слияниями компаний — например, провел сделку по поглощению Nestle компанией Pfizer. Благодаря успешным сделкам и быстрому карьерному росту Макрон заработал около €3 млн между 2010–2012 годами (в тот момент он уже занимал должность партнера) и получил прозвище «Моцарт финансов». СМИ утверждали, что для построения впечатляющей карьеры в банковском секторе Макрону пришлось погрузиться в мир финансовых интриг и заработать себе имя и авторитет. Он проработал в банке до 2012 года, после чего вернулся на государственную службу.

Начало политической деятельности

Приверженность Социалистической партии привела Макрона в предвыборный штаб кандидата в президенты Франсуа Олланда. Там он занимался разработкой экономической программы и хорошо зарекомендовал себя. С победой Олланда на выборах в 2012 году Эммануэль Макрон получил должность заместителя генерального секретаря администрации президента. Ему было поручено заниматься экономическим развитием, а также курировать вопросы финансов и наполнения государственного бюджета.

Уже через два года он стал министром экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. На этом посту в августе 2015 года Макрон добился принятия закона, направленного на стимулирование экономического роста. В народе его прозвали «законом Макрона». Министр активно выступал за привлечение частных инвестиций, появление стартапов, цифровизацию и снижение налога на богатство.

«Закон Макрона» Разработанный закон был направлен на рост экономической активности во Франции. Среди предложений министра были либерализация междугородних автобусных перевозок, что позволило прийти к конкуренции в этой сфере. В законе было указано, что магазины в турзонах должны работать по воскресеньям. После принятия проекта стали доступнее профессии адвоката, нотариуса. Были ослаблены ограничения и меры госконтроля в строительстве и малом бизнесе.

Работники и профсоюзы критиковали закон.

На этом посту Макрон проработал до 30 августа 2016 года. Затем он объявил о своем уходе и намерении создать собственное политическое движение: политика Олланда уже не была близка экономисту.

Создание партии и участие в президентских выборах

Еще до отставки с поста министра экономики Эммануэль Макрон объявил о создании левоцентристского движения «Вперед!» и назвал себя его лидером. Политтехнологи были убеждены, что политик выбрал удачное время, так как к этому моменту Социалистическая партия и президент Олланд окончательно потеряли доверие граждан из-за нескольких неудачных решений.

Франсуа Олланд — самый «неудачный» президент В 2017 году авторитет Франсуа Олланда был подорван из-за неспособности выполнить предвыборные обещания по борьбе с безработицей, а также усилить экономический рост. Трудовая реформа тоже оказалась провальной и вызвала массовые протесты. Неодобрение вызывало и позиционирование Олланда: президент называл себя «самым обычным главой», а граждане считали его политиком, лишенным харизмы и неспособным справиться с экономическим кризисом и серией терактов, произошедших в Париже и Ницце. Окончательно погубил репутацию президента роман с актрисой Жюли Гайе, который активно обсуждался во французских СМИ. В итоге Франсуа Олланд принял решение отказаться от участия в новых президентских выборах.

В ноябре 2016-го Макрон выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, позиционируя себя «ни правым, ни левым». Более того, он обвинил традиционные партии в кризисе демократической системы и коррупции. Это расположило к нему электорат.

Будущий президент нанял в команду опытных консультантов, которые уже участвовали в избирательной кампании Барака Обамы. Соперниками Макрона стали правоцентрист Франсуа Фийон, экс-министр Жан-Люк Меланшон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

В предвыборной программе Макрон выступал за:

* увеличение зарплат и государственных пособий;

* сокращение роли государства в экономике;

* поощрение частных компаний;

* интеграцию с Евросоюзом.

Эксперты утверждали, что Макрон использует в предвыборной кампании клакеров (людей, создающих искусственный ажиотаж или интерес) на митингах. Как бы то ни было, он добился широкого присутствия на публике и увеличил свои телерейтинги. Кроме того, на руку кандидату сыграли знакомства с медиамагнатами, которых он знал еще по работе в экономической сфере.

Дебаты Макрона и Ле Пен вышли жесткими: СМИ утверждали, что оппоненты не пришли к согласию ни по одному пункту. В итоге первый тур Макрон преодолел с 24,01% голосов, Ле Пен — с 21,30%. Во втором туре будущий президент одержал победу, набрав 65,9% голосов.

14 мая 2017 года Эммануэль Макрон вступил в должность президента. На тот момент ему было 39 лет. Он стал самым молодым главой Франции в истории страны.

Первый президентский срок Эммануэля Макрона

К началу президентского срока администрация Макрона разработала реформу трудового законодательства. Одним из ключевых пунктов стало упрощение процедуры увольнения работников. Профсоюзы активно бастовали против реформы, однако бизнес с восторгом встретил новый проект властей. Правительство при Макроне сосредоточилось на экономической ситуации во Франции, в результате чего президенту удалось снизить дефицит бюджета. За 2017 год рост экономики составил 2,3%.

Но уже скоро ситуация стала менее оптимистичной: хотя уровень безработицы снизился, дефицит бюджета вновь начал расти. Для предотвращения дальнейшего разрыва власти решили повысить налог на топливо, поднять цены на продукты, снизить налог для бизнеса и инвесторов, реформировать главную железнодорожную компанию и отменить налог на дорогостоящее имущество.

Неравенство спровоцировало массовый протест, участники которого стали известны как «желтые жилеты». Они обвинили президента в защите интересов более обеспеченных граждан. Поэтому Макрона начали называть «президентом богатых».

«Желтые жилеты» Протестующие, одетые в жилеты желтого цвета, еженедельно собирались в городах и устраивали демонстрации против действий властей. Протестные акции часто перерастали в беспорядки и погромы, организаторов задерживала полиция. В конце 2018 года Макрон ввел чрезвычайное экономическое и социальное положение, объявил о повышении МРОТ и дополнительных выплатах пенсионерам. Президент инициировал общественные дискуссии. Но введенные меры оказались недостаточными, и протесты продолжились в 2019 году.

В 2020 году Франция переживала пандемию коронавируса. Макрон столкнулся с необходимостью ввести строгие ограничения в виде локдауна. В стране появился комендантский час и санитарные пропуска, рестораны и школы закрылись. Одновременно президент утверждал, что вакцинироваться должны все граждане. Его громкие заявления вызвали споры в обществе, но до протестов дело не дошло.

Политик также высказывался за принятие жестких законов для борьбы с исламским сепаратизмом. Среди предложенных им мер упоминались прекращение выдачи виз имамам и ужесточение контроля за финансами мечетей. Гражданам Макрон предложил следить за деятельностью организаций, которые могут продвигать принципы радикального исламизма.

В то же время Макрон пытался реформировать внешнюю политику Франции. Основной его целью было усилить Евросоюз, укрепить интеграцию в ЕС и еврозоне. Политик неоднократно говорил о необходимости усилить независимость Европы от США — в том числе с помощью наращивания системы обороны. Он критиковал действия Соединенных Штатов — например, решение выйти из Парижского соглашения по климату.

Одной из громких инициатив Макрона стала пенсионная реформа, в рамках которой было принято решение повысить пенсионный возраст с 62 до 65 лет, чтобы стимулировать экономику страны. Это вызвало новую волну протестов, но не такую широкую, как акция «желтых жилетов». По словам экспертов, погасить вспышку недовольства Макрону «помогли» эскалация конфликта вокруг Украины и специальная военная операция России.

Незадолго до конца президентского срока Макрон разрешил поставки тяжелого вооружения Украине. Спустя почти четыре месяца после просьб Киева некоторые страны Евросоюза все-таки решили передать ряд вооружений — в том числе, артиллерийские орудия Caesar и противотанковые ракетные системы Milan.

Тема эскалации конфликта стала одной из ключевых в программе Макрона для выдвижения своей кандидатуры на пост президента на второй срок в марте 2022 года. В ходе предвыборной кампании Макрон предупреждал о «конфликте высокой интенсивности» и акцентировал внимание на укреплении независимости Франции. Политик пообещал увеличить расходы на оборону до €50 млрд в год к 2025 году (объем оборонного бюджета Франции на 2022 год составлял €40 млрд).

На выборах основную конкуренцию Макрону вновь составила Ле Пен. Во втором туре Макрон победил с 58,54% голосов, его соперница набрала 41,46%.

Второй президентский срок Эммануэля Макрона

7 мая 2022 года у Эммануэля Макрона официально начался второй президентский срок. Он стал первым за двадцать лет лидером Франции, который был переизбран на пост главы государства (до этого дважды избирался на пост президента Жак Ширак).

Новый срок начался на фоне конфликта вокруг Украины и энергетического кризиса в Европе. Французские власти сосредоточились на вопросах обороны и инфляции. Макрон требовал от правительства увеличить военные расходы и ускорить модернизацию армии. Он утверждал, что важно помочь Украине обороняться, не вступая в конфликт с Россией.

В это время в стране продолжались массовые протесты против пенсионной реформы.

Ситуация усугубилась, когда стало известно о решении властей принять закон о повышении пенсионного возраста без полноценного голосования парламента (такая возможность оговорена в конституции страны). Оппозиция обвинила Макрона в игнорировании общественного мнения, а рейтинг президента сильно снизился. Большинство французов сокрушались о переизбрании Макрона. Но в апреле 2023 года президент подписал закон о пенсионной реформе.

В 2023 году фермеры выступили против роста издержек и дешевого импорта сельхозпродукции, поэтому власти были вынуждены уступить и смягчить ряд требований, чтобы успокоить протестующих.

В начале 2024 года Эммануэль Макрон комментировал специальную военную операцию, отмечая, что страны-участники Евросоюза не пришли к единому мнению об отправке войск на Украину.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил тогда президент Франции.

Слова Эммануэля Макрона в Евросоюзе назвали резкими и рискованными. В них увидели намек на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее отказался передать Украине ракеты Taurus. Хоть президент Франции не исключил отправку войск, другие страны не были готовы согласиться с его точкой зрения.

Одним из самых тяжелых периодов для Макрона стало лето 2024 года во время выборов в Европарламент, когда он вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром. Президентская администрация терпела поражение, а позиции правых партий усиливались, оппозиция ждала отставки президента. На этом фоне Макрон решил распустить Национальное собрание и объявить досрочные парламентские выборы — якобы чтобы избежать политического тупика и хаоса в стране. В итоге левый блок занял первое место, а партия Макрона — второе. Но коалиция президента в итоге оказалась у власти. По стране прокатилась волна протестов, где участники обвиняли главу государства в попытках удержать власть во что бы то ни стало.

Глотком свежего воздуха для Макрона стали летние Олимпийские игры в 2024 году , когда французским властям удалось отодвинуть политическую повестку на второй план и заинтересовать граждан международными соревнованиями. Однако после завершения Олимпиады кризис возобновился.

В новогоднем обращении 2025 года Макрон признался, что его решения о роспуске парламента привели к нестабильности. Граждане немного прониклись его откровениями, однако радикальные силы продолжили борьбу.

В начале 2026 года положение Макрона стабилизировалось, как и позиции премьер-министра Лекорню. У последнего чуть более высокий рейтинг внутри страны, чем у президента, однако его сложно назвать популярным политиком.

Общественное мнение всколыхнул недавний скандал с участием Эммануэля Макрона, который произошел в Найроби в мае 2026 года. Президент Франции выступал перед участниками саммита «Африка вперед», но ему помешал шум — люди в зале то и дело мешали спикерам своими громкими беседами. Политик вышел из себя, забрал микрофон у модератора и повысил голос, обратившись к присутствующим.

«Извините, все! Эй! Эй! Эй! Простите, но невозможно говорить о культуре, когда такие люди, которые так вдохновлены, приходят сюда и выступают при таком шуме», — произнес Макрон со сцены.

Он предложил тем, кто не может помолчать, выйти на улицу или перейти в кабинеты для обсуждения своих дел.

Видео с политиком быстро разошлось по социальным сетям. Некоторые поддержали Макрона и оправдывали его поведение тем, что он просто пытался добиться уважения к выступающим. Противники президента Франции усмотрели в его поведении высокомерие страны-«колонизатора». Примечательно, что случившееся произошло на фоне попыток Франции показать, что страна больше не воспринимает Африку как свою колонию.

В 2027 году во Франции состоятся новые президентские выборы. Так как Макрон не может баллотироваться на третий срок подряд, французы активно обсуждают, кто станет преемником президента.

К началу второго срока Макрона уровень поддержки Марин Ле Пен вырос, однако в марте 2025 года суд запретил ей занимать государственные должности и баллотироваться на выборах сроком на пять лет по делу о нецелевом расходовании средств Европарламента. Поэтому во Франции увеличилось число вероятных кандидатов — как среди центристов, так и среди правых и левых.

Сам же Макрон допустил, что после истечения президентского срока может и вовсе уйти из политики.

Отношения с Россией

Эммануэль Макрон неоднократно встречался с Владимиром Путиным и выступал за диалог с Москвой в роли посредника в отношениях с Россией. Уже через три дня после инаугурации Макрона у лидеров Франции и РФ состоялся первый телефонный разговор, где обсуждались ситуация на востоке Украины и работа в «нормандском формате».

Очная встреча состоялась 29 мая 2017 года, когда Владимир Путин посетил Версаль. Тогда Макрон уточнил, что в случае эскалации конфликта на Украине санкции против России могут быть усилены. Также президенты обсуждали ситуацию в Ливии и Сирии. Состоявшуюся встречу Макрон охарактеризовал как «открытую и откровенную».

С началом спецоперации России на Украине в 2022 году Макрон изначально выбрал роль посредника и провел несколько телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Обсуждалась также и ситуация на Ближнем Востоке.

Уже в 2025 году на саммите ЕС в Брюсселе Макрон выступил за возобновление диалога с Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что Путин готов вести диалог с Макроном, если для этого будет существовать «обоюдная политическая воля». В ответ Елисейский дворец приветствовал готовность российского президента к контактам, однако подчеркнул, что любые переговоры с Россией будут вестись в условиях «полной прозрачности» по отношению к Украине и европейским союзникам.

После выступления на саммите ЕС в Брюсселе Макрон продолжал подчеркивать важность сохранения дипломатических каналов связи с Москвой. Французский лидер неоднократно заявлял, что будущее европейской безопасности невозможно без обсуждения отношений с Россией.

Одновременно с этим Макрон не раз высказывался о России в свете обсуждения действий других стран. Так, в 2026 году он отметил, что Армения не нуждается в покровительстве России на фоне заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна о желании страны вступить в Евросоюз.

Личная жизнь Эммануэля Макрона

Личная жизнь действующего президента Франции широко обсуждается не только в стране, но и за ее пределами. В 1993 году 16-летний Эммануэль Макрон обучался в Амьене — там же вела французский кружок и уроки литературы Брижит Тронье. К тому времени 40-летняя Брижит воспитывала трех детей от первого брака. Макрон и Тронье познакомились на занятиях в театральном классе и сблизились в 1994 году во время репетиций школьного спектакля по «Искусству комедии» Эдуардо де Филиппо.

Макрон проявил интерес к учительнице, но та не ответила взаимностью. Он посвятил ей 300-страничный эротический роман, где изменил имена. Когда Эммануэль учился в старших классах, Брижит все-таки поддалась его обаянию.

Слухи о романе замужней учительницы и старшеклассника быстро распространились по Амьену. Тогда Тронье подверглась травле, муж Брижит ушел из дома, а семья Макрона получала гневные письма. В итоге родители Эммануэля настояли на том, чтобы юноша завершил обучение в Париже. Макрон пообещал любимой, что женится на ней после окончания школы.

Тронье и Озьер (первый муж Брижит) окончательно расстались в 2006 году, а через год Макрон женился на возлюбленной. К тому времени он уже занялся политикой. Ради карьеры брак не афишировали около восьми лет. Макроны появились на людях вместе только в 2015 году, когда Эммануэль был министром экономики Франции.

24-летняя разница в возрасте стала причиной осуждения пары в СМИ. Неоднократно упоминалось, что старшая дочь Брижит Макрон — ровесница президента. Кроме того, часто критиковали стиль первой леди, предпочитающей яркие образы и короткие юбки. В то время как сам Макрон прослыл одним из самых стильных президентов с современными образами.

Сам политик не раз публично говорил о сильной привязанности к супруге. На мероприятиях они выглядели как счастливая пара, которую не волнуют пересуды. У них нет общих детей — Эммануэль Макрон тесно общается с детьми Брижит от первого брака и семью внуками своей супруги.

В 2025 году в сети появились слухи о размолвке президентской четы. На видео попали кадры из самолета, прибывшего во Вьетнам, где Брижит и Эммануэль Макрон о чем-то горячо спорят, а после этого женщина отвешивает мужу пощечину. Тогда Елисейский дворец не стал комментировать ситуацию, подобные инциденты сам президент называл «семейными шутками».

«Мы дурачились, а люди превратили это в планетарную катастрофу. Нужно всем успокоиться», — уточнил Макрон.

Спустя год журналист Флориан Тардиф в книге «Почти идеальная пара» заявил, что причиной пощечины стала ревность. Он утверждает, что президент состоял «в платонических отношениях» с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. По словам журналиста, жена Макрона увидела одно из сообщений от Фарахани и не сдержала эмоций. Также Тардиф отметил, что и Макрон отправлял актрисе смс, которые «заходили слишком далеко» — например, называл ее «очень красивой».

Что известно о Гольшифте Фарахани Гольшифте Фарахани родилась в 1983 году в Тегеране в семье театральных деятелей и начала сниматься с 14 лет. Она исполняла драматические роли в иранских картинах, но славу получила после съемок в фильме Ридли Скотта «Совокупность лжи» с Леонардо ДиКаприо в 2008 году. Фарахани стала первой актрисой, участвовавшей в голливудском проекте после исламской революции 1979 года. В родной стране ее обвинили в пособничестве «американской пропаганде» и запретили приезжать в Иран. Девушка переехала во Францию, проживала на Ибице и в Португалии. В 2012 году Фарахани снялась обнаженной для журнала Madame Figaro и вызвала новую волну ненависти среди земляков. Власти Ирана заявили, что стране не нужны такие актрисы и окончательно запретили ей возвращаться в Иран. Фарахани публично высказывалась против политики родной страны и против обязательного ношения хиджаба, за что на родине ее называют предательницей.

Актриса Гольшифте Фарахани отвергла подозрения о романтических связях с президентом.

В свою очередь первая леди Франции Брижит Макрон опровергла рассказ Тардифа, сообщил RTL близкий к Брижит источник. По словам собеседника радиостанции, она уточнила, что никогда не смотрит в мобильный телефон мужа. Однако в сети ходят слухи о давней размолвке пары: они все чаще появляются на публичных мероприятиях поодиночке.

В апреле Брижит Макрон отправилась с официальным визитом в Марокко одна. А Эммануэль Макрон появился на саммитах ЕС без супруги. На вопросы об отсутствии жены он отвечал лишь, что передаст ей слова беспокойства журналистов. Также президент отметил, что супруга не смогла быть с ним в Армении из-за «других обстоятельств».