На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон может распустить парламент Франции, чтобы избежать своей отставки

Canard Enchaine: Макрон вместо своей отставки может распустить парламент
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон с большей вероятностью решит вновь распустить Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку. Об этом сообщает издание Canard Enchaine.

После того, как Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, ряд оппозиционных сил выступили с требованием к Макрону уйти в отставку.

Позднее Лекорню сообщил, что готов исполнить свои обязательства и провести финальные консультации с представителями политических сил, чтобы сформировать новое правительство.

Однако, отмечает издание, в случае провала переговоров Лекорню, Макрон скорее всего предпочтет распустить парламент, чем уйти в отставку. Даты досрочных парламентских выборов уже определены.

До этого сообщалось, что Макрон готов взять на себя ответственность в случае провала очередной попытки Себастьяна Лекорню сформировать новое правительство.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее Захарова уличила Макрона в попытке отвести внимание от внутренних проблем Франции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами