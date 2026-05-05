Макрон заявил, что Россия бросила Армению

Макрон заявил, что Армения больше не нуждается в покровительстве России

Армения больше не находится под покровительством России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на форуме «Ереванский диалог», передает «Интерфакс».

«Многие долгое время считали, что судьба Армении возможна только под покровительством России. Война 2020 года (в Нагорном Карабахе. — «Газета.Ru»), то, что вы пережили, трагедия, которую многие семьи пережили и увидели, — все это показало, что это не то покровительство, которое многие из нас себе представляли», — сказал Макрон, добавив, что Россия бросила Армению.

По его словам, изначально все свыклись с мыслью, что покровителем региона должна быть Россия, потому что Южный Кавказ всегда нуждается в чьей-то защите, но потом стало понятно, что выбранный Арменией путь возможен без вмешательства империй.

5 мая армянский премьер-министр Никол Пашинян в рамках саммита Армения — ЕС заявил, что республика хотела бы вступить в Евросоюз.

Ранее Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России».