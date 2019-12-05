Пенсия как в России: французы бастуют против Макрона

С 5 декабря во Франции начинается забастовка против объявленной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформы. Масштаб протестов оказался значительным.

Реклама

В Париже прекратили работу не менее десяти линий метро. Отменены девять из каждых десяти поездов Национальной компании железных дорог. Главный авиаперевозчик Air France аннулировал каждый третий рейс на внутренних авиалиниях.

Призывы к забастовкам адресованы также учителям и преподавателям, воспитателям детских садов, энергетикам, таксистам и даже водителям «скорой помощи».

Коммунальные службы не будут убирать улицы. К забастовке намерены присоединиться судьи и адвокаты. Одобряют акции протеста и профцентры работников полиции.

По данным соцопросов, бастующих поддерживают 68% французов. Хотя известно, что один день забастовки обойдется не менее чем в €400 млн.

К протестам и неизбежным погромам готовятся власти не только Парижа. Меры безопасности усилены также в крупных городах — Марселе, Нанте, Бордо, Монпелье, Тулузе. К забастовщикам изъявили желание присоединится активисты «желтых жилетов» и «зеленые».

По данным FranceInfo, в стране запланировано 250 манифестаций, на которые может прийти до миллиона человек.

По замыслу организаторов, забастовка должна стать бессрочной, а стартовать с ноля часов с пятого на шестое декабря.

Но Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) и Парижское автономное управление транспорта (RATP) призвали начать протестные акции, не дожидаясь официального начала. И они стартовали в два часа дня.

Париж и его пригороды уже парализованы. Всюду транспортный коллапс.

Протяженность пробок на дорогах столичного региона Иль-де-Франс превышает 500 км, парижанам пришлось пересесть с общественного транспорта на личный.

Ближе к вечеру стало известно, что полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, в Париже задержаны 65 человек. Протестующие зажигают дымовые шашки, а также бросают в стражей порядка различные предметы. В Лионе полицейские применили слезоточивый газ против участников акций.

В Елисейском дворце заявили, что президент уважает право французов на забастовки. Но Макрон намерен реализовать пенсионную реформу, сказали телеканалу BFM TV в резиденции французского лидера.

Пенсия по-французски

Президент Эммануэль Макрон во время своей избирательной кампании обещал не повышать пенсионный возраст.

Сейчас средняя продолжительность жизни во Франции 82 года, а пенсионная планка установлена на отметке 62 года — для мужчин и женщин. И она сохраняется.

Но власти нашли способ, формально сдерживая обещание по сроку выхода на пенсию, как повысить пенсионную планку для работников. С 62 до 64 лет и даже до 67 лет.

Макрон пообещал унифицировать действующую систему. Привести ее к единому знаменателю — выплате пенсий на основе баллов.

Предполагается, что работники будут получать определенное количество баллов за каждый день работы. Но балльная система приведет к тому, что к 62 годам выходящий на пенсию работник не сможет получать полную пенсию. Для этого нужно отработать как минимум до 64 лет.

Полный размер пенсии француз сейчас получает, если его стаж достигает 41,5 года. При этом, чтобы пенсия стала полной, независимо от того, сколько лет отработал, придется работать до 67 лет. Французы, естественно, возмущены макроновскими новациями.

«Во Франции, в отличие от России, среднестатистический гражданин вправе выйти на пенсию раньше, чем в 62 года. Но балльная система действительно не даст возможности получать пенсию сполна», — говорит Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики.

Минимальная пенсия во Франции стартует от 800 евро, средняя — от 1000 евро.

Труд за условные баллы

В России бальная система действует с 2015 года, до этого были условные рубли, а еще раньше, в СССР, вообще не было страховой пенсии, а была трудовая. То есть российская система не менее запутанная, чем во Франции. Но сравнивать российскую и французскую модели не вполне корректно, отмечает эксперт.

Если что и роднит оба балльных механизма — это их несовершенство и низкий уровень социальной справедливости. «В России балльная система ограничена размером заработка работника. В итоге граждане с разным стажем получают одинаковую по размеру пенсию», — говорит Синявская.

Но главная претензия к российской балльной системе — она в принципе непрозрачна. Работник не может знать, какая у него будет пенсия через 5 или 10 лет, поскольку пенсия исчисляется в баллах, а «вес» балла все время меняется по решению правительства.

Это демотивирует россиян трудиться долго и зарабатывать больше.

Несмотря на то что президент Владимир Путин призывал ранее сделать пенсионные расчеты понятными для граждан, Минтруда, Пенсионный фонд и Минфин никак не могут определиться с методикой подсчета баллов, заключает эксперт.

В конечном счете, эта проблема упирается не в то, как считать, а каким будет размер трансфера из бюджета в Пенсионный фонд России. На покрытие дефицита ПФР по пенсионным выплатам. Иными словами, власти во Франции и России экономят на пенсионерах.

Россия в Глобальном пенсионном индексе (Global Retirement Index) занимает по итогам прошлого года 40-е место из 43-х государств.

Индекс рассчитывается на основе данных Всемирного банка и охватывает самые разные параметры жизни пенсионеров: от возможности трудоустроиться до доступности медицинских услуг. Например, по качеству жизни пенсионеров РФ в 2018 году скатились с 36-й на 38-ю позицию.

Причиной для падения в списке стал размер пенсионных выплат. По данным Росстата за первое полугодие 2019 года, средняя пенсия в стране составила 14,1 тыс. рублей.

Первые строчки рейтинга традиционно занимают, периодически меняясь местами, Швеция, Норвегия, Швейцария, Исландия и Новая Зеландия. Внизу списка — страны БРИКС, Турция, Греция. Франция же пока находится в середине.