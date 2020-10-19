«Они не пройдут»: Макрон начал кампанию против исламистов

«Ислам — это религия, которая переживает кризис во всем мире. Мы не верим в политический ислам, который несовместим со стабильностью и миром во всем мире», — говорил президент Франции Эммануэль Макрон 2 октября в своем выступлении.

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Глава республики выражал опасения, что мусульмане во Франции могут создать свое «контробщество».

Для предотвращения такой ситуации Макрон представил гражданам страны свое предложение: поставить под жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей, следить за деятельностью организаций, которые могут под прикрытием продвигать принципы радикального исламизма, прекратить выдачу виз имамам, создать меры для интеграции иммигрантов.

«Я не говорю, что нам нужно создать исламский стиль во французском стиле, но это может быть прочное партнерство с французским государством», — сказал он.

Президент выступил через неделю после того, как выходец из Пакистана напал с ножом на двоих людей возле здания, где ранее находилась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже. В настоящий момент идет суд по делу об убийстве 12 человек в результате исламистского нападения на редакцию журнала в 2015 году.

Ровно через две недели после речи Макрона, 16 октября, в пригороде Парижа был обезглавлен школьный учитель. 47-летний Самюэль Пати на уроках по свободе слова показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

По данным прокуратуры, нападение совершил 18-летний чеченец, родившийся в Москве, но с 2008 года проживавший во Франции в статусе беженца.

После убийства нападавший разместил снимок обезглавленного учителя в Twitter и обратился к президенту Франции: «Правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда».

Эммануэль Макрон посетил место нападения, назвал инцидент «терактом исламиста», встретился с семьей погибшего и разместил на своей странице в Twitter запись: «Они не пройдут».

Главный враг националистов

Борьба с терроризмом — одна из первоочередных задач для каждого мирового лидера, однако для Эммануэля Макрона это направление имеет особое значение.

Он сменил на посту главы государства Франсуа Олланда. Об окончании политической карьеры предшественника Макрона активно заговорили после теракта в Ницце. 4 июля 2016 года 31-летний мусульманин на грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной, наблюдавших за салютом в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли, 308 получили ранения. Этот инцидент стал уже третьим крупным терактом во Франции за полтора года, не считая еще ряда отдельных убийств, в частности, сотрудников полиции. Во Франции говорили, что допущение столь массовой атаки на арендованном грузовике — грубейший промах спецслужб и Олланду стоит похоронить надежды на второй президентский срок. Ультраправый «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен готовился к победе на президентских выборах.

Именно Марин Ле Пен стала главной конкуренткой Макрона на выборах в 2017 году. В первом туре политик обошел ее всего на 3%. Лозунгом главы «Национального фронта» стала отсылка к словам президента США Дональда Трампа — «Франция прежде всего». Она выступала против глобализации, «массовой иммиграции», «исламского фундаментализма», а также за «освобождение Франции от тирании Брюсселя». Марин Ле Пен обещала увеличить число полицейских на 15 тыс. человек, чтобы добиться «нулевой толерантности».

Иностранцы, совершающие преступления во Франции, должны высылаться из страны, настаивала она. Ле Пен призвала французов последовать примеру американцев, которые, избрав Трампа, «поставили национальные интересы на первое место».

Через год после победы на выборах Макрон выступал в Париже на церемонии, приуроченной к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Он заявил, в частности, что страны, которые ставят на первое место исключительно свои интересы и пренебрегают интересами других, уничтожают свои моральные ценности. Такое высказывание было воспринято журналистам как ответ на лозунг Дональда Трампа «Америка прежде всего» и упрек в адрес своей конкурентки.

Параллельно с этим французский лидер публично ссорился с европейскими политиками-националистами — премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой МВД Италии Маттео Сальвини. Перепалки не раз выходили за рамки дипломатической вежливости, европейских националистов Макрон называл главными врагами Европы. Достаточно жесткую позицию политик занял и в вопросах, связанных с Brexit — он демонстрирует, что покинуть Евросоюз, получив при этом наибольшую выгоду для себя, невозможно.

Президент-глобалист

Иными словами, Эммануэль Макрон выглядит как политик, испытывающий почти личную неприязнь к националистам. В Европе он все это время продолжает отстаивать права человека и толерантность.

Причины развернувшегося противостояния французского лидера и националистических сил кроются, на самом деле, в несовместимости их политических взглядов, отмечает научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«Макрон — это президент-глобалист. Это президент, ориентированный на то, что сегодня называется коллективным Западом, на то, что мир принадлежит в будущем интеграционным блокам, политическим и экономическим. У этих блоков есть свои ценности, в данном случае либерально-демократические, и Макрон эти ценности предлагает отстаивать перед лицом национализма и разных фундаменталистских течений, которые, как правило, ориентируются на какие-то прошлые идеи», — поясняет эксперт.

Себя Макрон называл «ни левым и ни правым» политиком или «и левым, и правым». За свой президентский срок он рассчитывал сохранить электорат из обоих лагерей. Однако это ему не удалось. За прошедшее время президент Франции слишком уклонился вправо и растерял симпатии левого крыла. Возможно, отчасти это произошло потому, что Эммануэль Макрон отчаянно пытался привлечь симпатии потенциального электората Ле Пен, доказав, что его интересы можно удовлетворить и без ухода в радикализм.

«Для Макрона, который ориентирован на будущее, для него что правый национализм Марин Ле Пен, что фундаменталистский джихадистский дискурс радикалов — это все ягоды одного поля, которые, в общем, недалеки друг от друга. У него нарратив принципиально другой. Поэтому, конечно, он это рассматривает как угрозу республиканским ценностям, опять же, таким как республика, антиклерикализм, демократия, консенсус, диалог и прочее»,

— указывает Павел Тимофеев.

Так или иначе, террористические акты создают благоприятную почву для укрепления позиций правых политиков. И подобные инциденты во Франции Эммануэль Макрон воспринимает болезненно, в том числе и потому, что такие события могут сыграть на руку радикальным силам, представляющим угрозу ценностям, которые он отстаивает.

К тому же слишком свеж для президента антипример его предшественника. Макрон уже думает о следующих выборах и допускать тех же ошибок, что и Олланд, не намерен.

Марин Ле Пен уже выступила с заявлением, в котором потребовала ввести жесткое «военное законодательство» против идеологии исламизма.

«Исламизм — это воинствующая идеология, завоевательным средством которой является терроризм. Поскольку терроризм — это военный акт, он требует военного законодательства. Такое исключительное законодательство будет соответствовать правовому государству, оно будет направлено против терроризма, никак не затронет общественные свободы граждан, а, напротив, гарантирует их», — рассказала Ле Пен журналистам.

По ее мнению, такое законодательство должно включать специфические полицейские и судебные процедуры и особый тюремный режим для исламистов.

Как полагает Павел Тимофеев, речь президента и его кампания против исламистов в том числе направлена на избирателей правого лагеря в преддверие выборов.

«Уже совсем скоро, в 2022 году, Макрону предстоит борьба за переизбрание, и, естественно, он находится под огнем критики со стороны, прежде всего, в данном случае, правых. И Марин Ле Пен и менее радикальные силы, республиканцы, например, конечно, всегда очень болезненно относятся к теме исламистского экстремизма. И, естественно, для них это возможность покритиковать Макрона, поэтому, конечно же, Макрон будет бороться за этот электорат, стараться показать, что он не какой-то тюфяк, он волевой, он решительный, он понимает опасность джихадизма и будет ему противостоять», — резюмирует эксперт.