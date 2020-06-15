Смена курса: Макрон взялся за левых

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье выступил с четвертым по счету обращением к нации во время пандемии коронавируса COVID-19. Глава государства объявил о третьем этапе выхода страны из карантина, а также анонсировал свой курс на оставшиеся два года его президентства.

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После того как Макрон объявил о снятии почти всех ограничений, он послал сигнал своим избирателям, что настроен двигаться в направлении более экологичной экономики, социальной защищенности и меньшей зависимости от иностранного производства.

«Наш первый приоритет — восстановить сильную, экологичную, социальную, суверенную и солидарную экономику, — заявил президент. — Эта экономическая, экологическая реконструкция с социальным обеспечением станет ключом к нашей независимости».

Для смены курса во Франции действительно сейчас наиболее подходящее время. Макрон перешел рубеж половины своего срока, и это совпало с пандемией коронавируса, что создало для президента наиболее благоприятный момент для разворота. Анонсируя свои дальнейшие приоритеты, глава государства сослался на слабые места в работе правительства, выявленные во время вспышки коронавируса. Кроме того, Франция, как и многие остальные страны, вступает в этап последствий от пандемии, что требует от правительства реакции.

Так, Макрон пообещал «сделать все, чтобы максимально избежать увольнений». Новые рабочие места президент планирует создать с помощью инвестиций в «технологическую, цифровую, промышленную и сельскохозяйственную независимость».

Он также анонсировал реформу здравоохранения, которая предполагает перестройку системы и повышение заработных плат для медиков.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости усиления социальной защиты пенсионеров, направления инвестиций в образование и акценте на профессиональную подготовку и занятость молодежи.

Напомнил Макрон и о его совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель инициативе создания фонда в €500 млрд для восстановления экономик Евросоюза.

«Мы можем гордиться тем, что мы сделали, и можем гордиться нашей страной. Конечно, это испытание выявило наши недостатки и слабые места: нашу зависимость от других континентов в снабжении некоторыми товарами, нашу организационную неповоротливость, социальное и территориальное неравенство. Я хотел бы, чтобы мы извлекли все уроки из того, что мы пережили», — подчеркнул глава государства.

Однако вместе с тем президент не забыл упомянуть и об успехах правительства в борьбе с коронавирусом.

«Я хочу, чтобы вы сегодня вечером полностью это обдумали. В скольких странах все это было сделано? Это удачно, и это показывает силу нашего государства и нашей социальной модели», — сказал Макрон.

Он также отметил, что что с начала эпидемии власти Франции выделили для поддержки экономики и граждан страны «неслыханную» сумму в 500 млрд евро. При этом президент пообещал, что мобилизация средств, вызвавшая рост госдолга Франции, не будет компенсироваться за счет роста налогов.

Внимание Макрона к социальной защищенности, экологичности и наращиванию национального промышленного потенциала — это отход от его традиционной политики. Тем самым президент демонстрирует, что готовится перезапустить свою политическую программу.

Помимо того что Макрон находится в середине своего срока, и пандемия коронавируса создает благоприятные последствия для смены курса, у политика существует и другая причина для разворота.

Дело в том, что во время пандемии рейтинг президента резко вырос, достигнув самого высокого для него за два последних года уровня поддержки. В апреле Макрона поддерживал 51% граждан (на 14% больше, чем в феврале). Однако после того, как Франция начала постепенное ослабление ограничений, рейтинг президента начал падать. Сейчас, по данным Ifop, его поддерживают 40% граждан.

Так или иначе, для закрепления уровня популярности, перезапуск политической программы главы государства приходится кстати. Сейчас Макрон, помимо всего прочего, обдумывает возможность правительственных перестановок. Французские СМИ на протяжении последнего месяца все чаще сообщают, что в отставку может быть отправлен премьер-министр страны Эдуар Филипп.

Своим выступлением Макрон ответил на давно назревший в обществе вопрос — какое направление выберет политик, обещавший своим избирателям стать «ни правым, ни левым» президентом. Однако тот курс, который он взял в начале своего президентства, создавал весьма отталкивающий в глазах левого избирателя образ главы государства, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«Он запустил свои болезненные реформы с первого же года, потому что на тот момент, после избрания, у него была определенная фора в глазах избирателя — фора такого победителя над националистом Марин Ле Пен (лидер партии «Национальный фронт», соперница Макрона на выборах президента. — «Газета.Ru»), фора такого прогрессивного молодого лидера.

И он решил, коль скоро у него президентский мандат пять лет, то он должен хотя бы за первые два-три года провести самые болезненные, самые сложные реформы, отрезать буквально по живому, чтобы к выборам у него уже самые тяжелые реформы прошли, и от них пошел бы позитивный результат», — поясняет эксперт.

Действительно, первые два года президентства Макрона нельзя назвать для него легкими. Они ознаменовались резкой потерей популярности, зарождением протестного движения «желтые жилеты», самих протестов и погромов.

Рост цен на топливо, который правительство объясняло заботой об экологии, изменение трудового законодательства, лишение студентов льгот, возвращение практики налогообложения пенсионеров, упразднение «солидарного налога на состояние» — все это привело еще в 2018 году к обвалу его рейтинга.

Последней инициативой президента стала пенсионная реформа — законопроект, в частности, направлен на упразднение действующих для представителей ряда профессий специальных условий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты. Реформа предсказуемо вызвала недовольство граждан и протесты. Несмотря на это, Макрон заявил, что ее принятие неизбежно, но все же приостановил процесс во время карантина.

По понятным причинам, президенту так и не удалось представить себя «ни правым, ни левым» политиком, вместо этого за Макроном закрепилось прозвище «президента богатых». Все его реформы смещали лидера и его партию «Вперед, Республика!» (LREM) в правую сторону в глазах избирателя. В результате LREM лишилась абсолютного большинства в парламенте, когда в мае ее покинули семь депутатов левого толка, недовольные курсом правительства.

Между тем LREM создавалась президентом в полном соответствии с его амбициями и задумками. В партию вошли выходцы из умеренного крыла и правоцентристов, и социалистов — двух доминировавших до этого партий, которые согласились перейти в лагерь Макрона.

Так или иначе, удержать равновесие политику не удалось и за оставшееся время ему нужно постараться максимально расположить к себе левого избирателя.

«Анонсированная Макроном программа, действительно, представляет собой меры достаточно левые. Другое дело, что, если посмотреть, то с чем Макрон шел на выборы, то многие из этих мер уже там упоминались, — отмечает Павел Тимофеев. — Макрон понимает, что если он так и останется в глазах избирателя таким праволиберальным политиком, то поддержку левых он не получит. Пока не очень понятно, с какими экономическими результатами Франция подойдет к выборам 2022 года, но очевидно, что сейчас Макрон принялся решать задачу возвращения доверия левого избирателя».