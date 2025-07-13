«Историческое усилие»: Макрон анонсировал удвоение военного бюджета Франции к 2027 году

К 2027 году оборонный бюджет Франции вдвое превысит уровень 2017 года и достигнет €64 млрд. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

По его словам, в 2017 году военный бюджет страны составлял €32 млрд.

«Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие», — сказал Макрон в ходе обращения к вооруженным силам, приуроченного ко Дню взятия Бастилии, который отмечается 14 июля.

Накануне Великобритания и Франция заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. Об этом объявили Кир Стармер и Макрон и на совместной пресс-конференции в Лондоне. Контингент станет основой международной коалиции из более чем 30 стран, поддерживающих безопасность Украины. Миссия будет включать патрулирование воздушного и морского пространства, а также помощь в восстановлении украинской армии. Реализация плана возможна в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В марте президент Франции заявил, что «агрессивность России не знает границ». По его словам, РФ продолжает вооружаться, и поэтому мир в Европе может наступить исключительно после «умиротворения России». Макрон также назвал французскую армию «самой эффективной» в Европе. Несмотря на это, военный бюджет нужно наращивать и дальше, добавил он.

Ранее эксперт раскрыл, в каком случае войска ЕС действительно зайдут на Украину.