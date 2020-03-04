Реформы любой ценой: почему партия Макрона проиграет выборы

Муниципальные выборы стартуют во Франции через 10 дней — первый тур голосования в более чем 36 тыс. муниципалитетов состоится 15 марта, а второй назначен на 22 число. С момента предыдущих выборов прошло уже шесть лет, поэтому текущая избирательная кампания должна стать первым тестом для лидера Франции Эммануэля Макрона и его партии «Вперед, республика».

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Политическое движение было создано французским президентом в преддверии парламентских выборов 2017 года и ни разу не участвовало в промежуточных кампаниях, в том числе муниципальных.

Провал «макронизма»

Три года назад «Вперед, республика» стала победительницей избирательной кампании в Национальную ассамблею Франции, получив большинство мест в нижней палате парламента. Однако повторить этот успех на муниципальных выборах 2020 года ей вряд ли удастся.

Согласно опросам Harris Interactive x Agence Epoka от 27 февраля, 44% респондентов готовы отдать свой голос за кандидатов от партии «Европа Экология Зеленые», 38% поддерживают республиканцев, президентскую «Вперед, республика» — 37%, а замыкают четверку социалисты — 28% голосов.

При этом исследование предполагает выборку респондентов на общенациональном уровне, а в конкретных муниципалитетах французы отдают предпочтение действующим градоначальникам и советникам. В основном это кандидаты от республиканцев и социалистов — традиционных французских партий.

Иронично, что партия Макрона была создана для борьбы с ними, многие избиратели в 2017 году поддержали курс президента на изменения и уход от «правых и левых». Однако спустя три года президентства Макрона электорат возвращается к традиционному делению.

Во многом это связано с проблемами «Вперед, республика», которая за это время так и не смогла выработать какого-либо определенного политического курса — за исключением поддержки действующего президента. А значит и уйти от своего первоначального названия «En Marche!», что является отсылкой к инициалам самого Макрона.

За три года в партии не появилось значимых политиков, которые могли бы составить конкуренцию кандидатам от традиционных сил на региональным уровне, уверены аналитики издания Politico. А без подобных активов сторонники Макрона крайне уязвимы на выборах.

При этом против кандидатов играет политика президента, который пришел к власти с обещанием крупных реформ действующей системы. Обещание он свое последовательно выполняет, но вот изменения не слишком радуют французов.

Так, одна из последних инициатив властей — пенсионная реформа — вызвала массовые акции протеста. Новая система упраздняет льготы для 42 специальностей, что крайне негативно воспринимают по всей стране. Масштабные народные демонстрации проходили по всей Франции, начиная с декабря, но это никак не повлияло на решение властей — инициатива была принята.

Пенсионная реформа отрицательно сказалась на расстановке сил в преддверии муниципальных выборов, заявляет в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

«Реформа была принята с помощью 3 пункта 49 статьи Конституции, которая дает возможность одобрить законопроект без голосования. На фоне серьезного недовольства народа это приведет к серьезному ущербу для правящей партии», — считает эксперт.

Таким образом, «Вперед, республика» идет на выборы без козырей в руке, что прекрасно понимают в партии. Чтобы проскочить голосование с минимальными потерями, движение старается достичь соглашения со своими бывшими соперниками из традиционных партий.

«С учетом определенных издержек реформаторской политики Макрона правящая партия не старается выдвигать своих кандидатов, а пытается поддерживать левых и правых или вводить своих представителей в списки республиканцев и социалистов», — отмечает Рубинский.

Парижский контроль

Одной из главных проблем «Вперед, республика» является контроль Макрона над ее деятельностью. Хоть президент и оставил место председателя партии после своего избрания на пост президента, но фактически он продолжает ей руководить.

Французские СМИ не раз сообщали, что глава страны принимает даже некоторые локальные решения в партии. К примеру, Макрон поучаствовал в скандальном выходе его помощника Бенджамина Гриво из гонки за место мэра Парижа.

Соратник президента снялся с выборов из-за публикации компрометирующего его видео сексуального характера российским художником Петром Павленским. Макрон же лично выбрал того, кто заменит оскандалившегося политика. Его место заняла Аньез Бузин, которая пока не демонстрирует прорывных результатов в опросах.

По последним опросам Harris Interactive x Agence Epoka, лидирует в гонке за пост градоначальника столицы республиканка Рашида Дати — 25%, второе место занимает социалистка Анна Идальго — 24%, а Бузина замыкает тройку — 17%.

Вмешательство Макрона в выбор сменщика Гриво заставляет представителей «Вперед, республика» сомневаться в том, что президенту действительно нужна партия в ее традиционном понимании, пишет Politico. Источники издания в партии уверены, что Макрон не желает, чтобы движение продолжило существовать после завершения его срока.

Близость новых выборов

В таком случае Макрон, скорее всего, не слишком беспокоится о вероятном провале своей партии на предстоящих выборах. Впрочем, избирательная кампания в муниципалитеты — лишь первый этап французских промежуточных выборов. Затем будут избраны представители департаментов, а следом и новые кандидаты в сенат, где большинство принадлежит республиканцам.

При этом всего через два года партию Макрона ожидают новые парламентские выборы, а также и президентские. Рейтинг главы государства, по февральскому опросу Odoxa CGI, составляет лишь 33%, что не слишком позитивно отражается на его шансах на переизбрание.

Пока в пользу Макрона играет отсутствие конкурентов — единственным соперником президента фактически является лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую он победил на выборах три года назад.

«В перспективе 2022 года не исключено повторение сценария прошлых выборов, то есть выхода во второй тур Макрона и Ле Пен. Этого не хотят 80% французов, но пока это наиболее вероятный вариант. Ситуация может измениться, если традиционные партии смогут выставить достаточно сильного кандидата на выборы», — утверждает Юрий Рубинский.

Претенденты от республиканцев и социалистов могут появиться как раз за счет пропорциональных выборов, рассуждает эксперт.

«У Макрона нет сомнений в том, что он сохранит возможность продолжать свою политику реформ, несмотря на итоги местных выборов. Однако самое главное заключается в том, с чем он выйдет на новые выборы президента в 2022 году», — резюмировал Рубинский.