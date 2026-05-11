Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В Париже назвали «жалким зрелищем» крики Макрона на африканском саммите

Французский оппозиционер Филиппо назвал нелепым поведение Макрона в Кении
Philippe Magoni/Reuters

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона на саммите «Африка, вперед!» в кенийской столице Найроби представляло собой «жалкое зрелище». Такой оценкой поделился лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

То, как глава республики пытался урезонить шумную аудиторию и даже выгнать не желающих слушать выступления в другие залы, вызвало у оппозиционера ассоциации со школой.

«Он (Макрон) внезапно прерывает всех, выпрыгивает на сцену, хватает микрофон и начинает читать лекцию, как школьный учитель перед своим классом, объясняя, что все должны слушать выступающих и что в зале слишком низкая дисциплина», — пишет Филиппо.

По его мнению, это поведение было неуместным для политика, который присутствовал на африканском саммите в качестве приглашенного гостя, а не представителя страны-организатора.

«Макрон снова нас разыграл! <...> Неужели это его работа?! Всегда пытаясь быть умным, он становится все более и более нелепым!» — резюмировал лидер «Патриотов».

Судя по видеозаписи с мероприятия, шум в зале вызвал у Макрона настолько негативную эмоциональную реакцию, что он по сути прервал речи африканских лидеров, взял микрофон и довольно громко обратился к аудитории с просьбой вести себя потише и слушать выступающих — или удалиться.

Ранее Макрона обозвали мерзавцем за флирт с Кейт Миддлтон.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!