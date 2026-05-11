В Париже назвали «жалким зрелищем» крики Макрона на африканском саммите

Поведение президента Франции Эммануэля Макрона на саммите «Африка, вперед!» в кенийской столице Найроби представляло собой «жалкое зрелище». Такой оценкой поделился лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

То, как глава республики пытался урезонить шумную аудиторию и даже выгнать не желающих слушать выступления в другие залы, вызвало у оппозиционера ассоциации со школой.

«Он (Макрон) внезапно прерывает всех, выпрыгивает на сцену, хватает микрофон и начинает читать лекцию, как школьный учитель перед своим классом, объясняя, что все должны слушать выступающих и что в зале слишком низкая дисциплина», — пишет Филиппо.

По его мнению, это поведение было неуместным для политика, который присутствовал на африканском саммите в качестве приглашенного гостя, а не представителя страны-организатора.

«Макрон снова нас разыграл! <...> Неужели это его работа?! Всегда пытаясь быть умным, он становится все более и более нелепым!» — резюмировал лидер «Патриотов».

Судя по видеозаписи с мероприятия, шум в зале вызвал у Макрона настолько негативную эмоциональную реакцию, что он по сути прервал речи африканских лидеров, взял микрофон и довольно громко обратился к аудитории с просьбой вести себя потише и слушать выступающих — или удалиться.

