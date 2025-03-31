«Эта какая-то судебная диктатура». Во Франции осудили Марин Ле Пен

В понедельник, 31 марта, суд Парижа приговорил главу фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и немедленному отказу в избирательных правах на пять лет. В Кремле назвали подобное решение попранием всех демократических норм. За что осудили Марин Ле Пен и что говорят об этом в России и на Западе — в материале «Газеты.Ru».

Суд Парижа признал Марин Ле Пен, возглавляющую парламентскую фракцию правой партии «Национальное объединение», виновной в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте. Политика приговорили к четырем годам лишения свободы и немедленному поражению в избирательных правах на пять лет.

«Суд Парижа приговорил Ле Пен к лишению свободы на четыре года, из которых два — условно, два — с электронным браслетом», — передает корреспондент РИА Новости.

В чем обвинили Марин Ле Пен Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств.



Суд признал, что ЕС выделял €21 тыс. в месяц каждому депутату для оплаты работы помощников, которые на самом деле работали на партию «Национальный фронт». Среди ассистентов Ле Пен, например, был телохранитель ее отца Жан-Мари Ле Пена.



Всего по делу о фиктивном найме ассистентов в 2004–2016 годах проходят 27 человек.

Приговор Ле Пен помешает ей принять участие в выборах президента Франции в 2027 году. При этом, согласно результатам исследования, опубликованного накануне в издании Journal du Dimanche, именно Ле Пен занимает лидирующие позиции среди потенциальных кандидатов на выборах. Около 37% респондентов готовы поддержать ее кандидатуру в первом туре голосования.

Комментируя обвинительный приговор для Ле Пен, официальный пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе «не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса».

«Все больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела Франции, никогда этого не делали. Но в целом, наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса», — сказал Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что приговор Марин Ле Пен показывает «агонию либеральной демократии».

Сама Ле Пен молча покинула зал суда после оглашения приговора по делу о парламентских ассистентах. Ранее она заявляла, что обвинение добивается ее «политической смерти», подавая запрос на прямой запрет на участие в выборах во время судебных слушаний.

Реакция Москвы

В Совете Федерации считают, что решение суда Парижа — это самый простой способ не дать Марин Ле Пен победить на следующих выборах президента Франции. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Когда я читаю все эти новости, приходящие из Европы и Соединенных Штатов, у меня такое впечатление, что они начали использовать судебную систему, чтобы можно было неугодных политиков куда-то не допустить. То, что творят сейчас на Западе, это полное безобразие», — сказал Джабаров.

Он напомнил, что подобное уже происходило в Румынии, когда бывшего кандидата в президенты Кэлина Джорджеску не допустили к участию в выборах.

«На Западе запрещают избираться определенным политикам, потому что понимают, что они обязательно победят. Это не то что антидемократическая история, это вообще какая-то судебная диктатура в странах Европы, которая используется как инструмент для принятия политических решений», — сказал Джабаров.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с «Газетой.Ru» отметил политизированность процесса против Ле Пен.

«Если сравнить аналогичные юридические процессы, которые были с другими представителями французских политиков, тот же Франсуа Байру обвинялся в незаконном создании рабочих мест, а точнее использовании средств Евробюджета для работы своих помощников. Он тоже заплатил штраф и его приговорили к условному наказанию. Но по нему не принимали решения о недопустимости участия в выборах. Это заставляет задуматься о политизированности процесса», — сказал Федоров.

Эксперт уверен, что решение суда станет мощным ударом по политической системе Франции и по раскладу политических сил, потому что Марин Ле Пен сейчас является самым популярным французским политиком. Федоров подчеркнул, что Ле Пен могла претендовать на высший пост государства на выборах в 2027 году.

«Политическим противникам Ле Пен, нынешним властям Франции, этот инцидент обеспечивает более комфортные условия в 2027 году для продвижения своих кандидатов на высший государственный пост. Если решение останется в силе, то на предстоящих выборах ее может заменить нынешний глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. Он очень популярный и харизматичный, но все-таки эта замена не будет равнозначной. Потому что у Мари Ле Пен богатый политический опыт», — считает политолог.

В свою очередь директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин считает, что говорить только о политической стороне дела Ле Пен не совсем справедливо.

«История о том, что Мари Ле Пен и еще восемь депутатов «Национального фронта» использовали субсидии членов Европарламента не для найма работников или советников, а для своих внутриполитических целей довольно известна. Поэтому такой приговор закономерен и логичен. Хотя, конечно, соперники Ле Пен социалисты и центристы, очень рады устранению своего главного политического конкурента», — отметил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Реакция Запада

Вердикт суда Парижа означает, что политическая карьера Ле Пен окончена, отметила в беседе с Bloomberg приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Марта Лоример.

«Это решение может открыть вакуум власти среди французских крайне правых, с которыми Ле Пен работала годами. При этом есть риск, что сторонники Ле Пен могут воспользоваться решением суда, чтобы обвинить власти в авторитаризме и понизить и без того низкую популярность Макрона», — говорится в статье.

Многие французские СМИ провели параллели с президентом США Дональдом Трампом, который выиграл выборы и пошел на второй срок, несмотря на уголовное преследование.

«Обвинение Ле Пен может укрепить ее авторитет во французском обществе: вот чему мы можем научиться у американской политики в стиле Трампа», — сказал Кристоф Марион, законодатель от партии Макрона.

«Je suis Marine (Я — Марин / Я с Марин)», — написал премьер министр Венгрии Виктор Орбан в Twitter после вынесения решения.

Заместитель премьер-министра Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини назвал решение «объявлением войны Брюсселем».