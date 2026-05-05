Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Макрон на ужине в Ереване спел песню под аккомпанемент Пашиняна

Макрон и Пашинян в Армении исполнили песню Азнавура «Богема»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Армению исполнил песню известного певца Шарля Азнавура. Соответствующие кадры опубликовал телеканал Franceinfo.

Видео было снято на государственном ужине в Ереване. На нем видно, как французский лидер с микрофоном в руках сидит за роялем, на котором играет армянский музыкант и композитор Ваагн Айрапетян. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал им на барабанах.

Политики исполнили песню «Богема». Другие участники мероприятия наблюдали за происходящим со стороны, кто-то снимал выступление на телефон. Президент Армении Ваагн Хачатурян стоял за спиной коллеги из Франции и смотрел на все с улыбкой.

В период с 4 по 5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В мероприятии принимают участие делегации из 50 государств: не только лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС), но и представители государств — партнеров регионального содружества. Главная тема саммита — укрепление взаимоотношений Армении и ЕС.

Ранее финский политик раскритиковал саммит ЕПС в Ереване.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!