Макрон на ужине в Ереване спел песню под аккомпанемент Пашиняна

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Армению исполнил песню известного певца Шарля Азнавура. Соответствующие кадры опубликовал телеканал Franceinfo.

Видео было снято на государственном ужине в Ереване. На нем видно, как французский лидер с микрофоном в руках сидит за роялем, на котором играет армянский музыкант и композитор Ваагн Айрапетян. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян аккомпанировал им на барабанах.

Политики исполнили песню «Богема». Другие участники мероприятия наблюдали за происходящим со стороны, кто-то снимал выступление на телефон. Президент Армении Ваагн Хачатурян стоял за спиной коллеги из Франции и смотрел на все с улыбкой.

В период с 4 по 5 мая в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). В мероприятии принимают участие делегации из 50 государств: не только лидеры стран — членов Европейского союза (ЕС), но и представители государств — партнеров регионального содружества. Главная тема саммита — укрепление взаимоотношений Армении и ЕС.

