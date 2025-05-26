Макрон объяснил пощечину от жены

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил инцидент с видео, на котором его супруга Брижит толкает его в подбородок, как шутку. Об этом он заявил во время визита во Вьетнам, опровергнув интерпретации СМИ о «семейной сцене», трансляцию выступления вел Елисейский дворец в соцсети Х.

«Мы дурачились, а люди превратили это в планетарную катастрофу. Нужно всем успокоиться», — заявил Макрон, отметив, что видео интерпретировано некорректно.

26 мая стало известно, что Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится французский президент. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар.

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео, где Макрон получает пощечину. Пресс-служба президента назвала произошедшее «супружеской ссорой».

Ранее в России призвали не злорадствовать над президентом Франции после полученной пощечины.