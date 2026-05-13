Стало известно, за что Макрон мог получить скандальную пощечину от жены

DM: Макрон получил пощечину от своей жены Брижит из-за переписки с актрисой
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит из-за того, что переписывался с иранской актрисой. Об этом утверждает французский журналист, автор книги «Почти идеальная пара» Флориан Тардиф, передает Daily Mail.

«Что случилось, так это то, что она [Брижит Макрон] увидела сообщение от известной фигуры. Иранская актриса», — сказал Тардиф в радиоэфире.

Автор книги утверждает, что Макрон поддерживал «платонические» отношения с известной звездой «в течение нескольких месяцев», но потом написал ей «сообщения, которые зашли довольно далеко».

В частности, по словам журналиста, французский президент написал артистке, что находит ее очень красивой.

Тардиф настаивает на том, что о случившемся ему рассказали люди, которые близко связаны с Макроном.

Представители Брижит Макрон 13 мая в интервью Le Parisien отвергли слова журналиста и отметили, что первая леди никогда бы не стала проверять телефон мужа.

В мае 2025 года Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. На кадрах, снятых в аэропорту Ханоя во Вьетнаме, видно, как открывается дверь президентского самолета. Внутри борта находится Эммануэль Макрон. В этот момент появляется рука его жены, хотя ее самой не видно полностью, и наносит ему легкий удар. Кадры вызвали широкий резонанс в сети. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Ранее Захарова посмеялась над пощечиной, нанесенной Макрону его женой.

 
