«Трудно разглядеть голубое небо»: жена Макрона рассказала о проблемах из-за ее статуса

Sarah Meyssonnier/Reuters

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит в интервью газете La Tribune Dimanche призналась, что ее тяготит статус первой леди. По ее словам, жизнь в Елисейском дворце вызывает у нее приступы пессимизма.

«Иногда мне трудно разглядеть голубое небо… У меня бывают моменты пессимизма, которых раньше не было <…> Иногда мне бывает грустнее, чем когда-либо», — заявила Брижит Макрон.

Она отметила, что раньше у нее была «нормальная жизнь», как у всех: дети, работа, взлеты и падения. По ее словам, за десять лет, которые она пребывает в статусе первой леди Франции, она видела «тьму мира, глупость, злобу».

При этом, как уточняет издание, Брижит продолжает вести активный образ жизни. В ее расписании присутствуют ежедневные занятия в тренажерном зале, часовые прогулки и поездки на велосипеде по выходным.

В сети неоднократно ходили слухи, что Брижит Макрон бьет своего мужа, президента Франции Эммануэля Макрона. Не так давно французский лидер появился на публике с красным и воспаленным правым глазом. Пользователи интернета пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

Шутки в адрес Макрона и его жены отпускает и нынешний президент США. Глава Белого дома отметил, что Брижит обходится с мужем «крайне скверно» и упомянул ее удар Макрону в челюсть.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала биографию Брижит Макрон.

 
