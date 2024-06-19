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Макрон объяснил, зачем распустил парламент Франции

Макрон: досрочные выборы необходимы, чтобы избежать хаоса во Франции

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Sarah Meyssonnier/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна погрузилась бы в хаос, если бы он не объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов после того, как его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент. Его слова приводит AFP.

Он подчеркнул, что решение о роспуске парламента стало «самым тяжелым, самым серьезным и самым ответственным».

«Без роспуска был бы хаос», — заявил Макрон, отметив, что «молчаливое большинство» избирателей выступает против «беспорядков политических экстремистов».

До этого Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, а также о назначении досрочных выборов в парламент. Первый тур назначен на 30 июня. Второй тур пройдет 7 июля.

В свою очередь лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять страной. Политик подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее в Европе обеспокоились подрывом поддержки Украины из-за выборов во Франции.

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