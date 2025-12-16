На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас рассказала о давлении на Бельгию из-за активов России

Каллас: Бельгия испытывает давление с разных сторон из-за российских активов
Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос о том, оказывают ли Соединенные Штаты давление на Бельгию с целью не допустить использования активов РФ для финансирования Украины, заявила, что страна испытывает давление с разных сторон. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что в Евросоюзе «27 государств-членов и 27 демократий».

«Именно поэтому решения, которые мы принимаем, как правило, даются с большим трудом. Сейчас мы находимся на этапе, когда наши коллеги в Бельгии испытывают сильное давление с разных сторон. Чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление снимется, поскольку тогда это будет решение Европы, а значит, если кто-то будет им недоволен, он сможет обратиться в суд против ЕС», — сказала Каллас.

До этого Каллас заявила, что исход дискуссии по поводу использования замороженных активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине предсказать невозможно.

Ранее главы МИД Польши и Венгрии устроили перепалку из-за замороженных активов РФ.

