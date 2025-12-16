Зеленский не увидел возможности «оставаться на плаву» без активов России

Зеленский признал, что Украина не справляется с удовлетворением финансовых нужд

Украина сталкивается с трудностями в удовлетворении финансовых потребностей, поэтому решение об использовании замороженных активов России будет иметь для Киева решающее значение. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с премьером Нидерландов Диком Схофом, пишет Sky News.

По его словам, использование замороженных российских активов поможет республике компенсировать снижение поддержки со стороны некоторых партнеров.

«Я не вижу возможности оставаться на плаву без этой поддержки», — сказал Зеленский.

До этого министр иностранных дел призвал изъять замороженные активы России для так называемого «репарационного кредита» Украине чтобы «сорвать планы» президента Владимира Путина.

По его словам, российский лидер якобы считает, что «Европа разделена и слаба». Президент России ждет, что поддержка Украины уменьшится, однако изъятие активов «сорвет его планы и заставит его изменить расчеты».

Ранее премьер Польши раскрыл планы США на замороженные активы России.