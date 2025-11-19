Воспользовался военным положением. Имя Зеленского всплыло в коррупционном деле Миндича

Имя президента Украины Владимира Зеленского всплыло в обвинительном заключении НАБУ по делу в отношении бизнесмена Тимура Миндича. В документе говорится, что соратник украинского лидера воспользовался ситуацией, которая сложилась в период военного положения, и дружескими отношениями с Зеленским и чиновниками, чтобы отмывать деньги. По некоторым данным, президент Украины лично одобрял хищения из бюджета.

Имя президента Украины Владимира Зеленского фигурирует в обвинительном заключении по делу в отношении его соратника, предпринимателя и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. Об этом сообщили депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и журналист Владимир Бойко со ссылкой на документ Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Досудебным расследованием установлено, что не позднее января--февраля 2025 года, Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась в Украине в период военного положения , наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А ., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — говорится в заключении.

Также в документе указано, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии экс-министра обороны Рустема Умерова, руководившего ведомством в 2023-2025 годах, и бывшего главы министерства энергетики Украины Германа Галущенко. Например, Миндич уговаривал Умерова «одной командой» разрешить приемку для ВСУ 10 тыс. комплектов бронежилетов, не прошедших проверку, на сумму 217,5 млн грн (около $5,1 млн), аргументируя это тем, что половина вложенных в дело средств принадлежат ему. Кроме этого, бизнесмен, как говорится в заключении, оказывал покровительство Галущенко в глазах Зеленского, чтобы контролировать финансовые потоки в сфере энергетики и заниматься отмыванием денег.

«Успешная реализация преступной деятельности зависела от поддержки личных связей с руководителями министерств и проведение с ними, другими влиятельными должностными лицами государства, систематических встреч по месту его фактического жительств. Указанная коммуникация обеспечивала Миндичу Т.М. возможность беспрепятственного получения как лично, так и подчиненными ему предприятиями значительных сумм денежных средств», — сказано в документе.

НАБУ предъявило обвинение

НАБУ предъявило обвинение Тимуру Миндичу по пяти статьям. Ему инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетическом секторе, отмывание средств и вербовку участников преступной организации.

Журналист Бойко указал на несоответствия в обвинительном заключении НАБУ. По его словам, в тексте говорится, что за бизнесменом начали следить не раньше 15 января 2025 года, это значит, что заявление бюро «о суперсложной операции, которая длилась два года — это блеф». Кроме того, Бойко заявил, что Миндич покинул Украину 10 ноября, когда документ уже был согласован с прокурором, подписан и подготовлен для вручения.

По данным депутата Рады Гончаренко, Тимур Миндич и его главный финансист Александр Цукерман незаконно легализовали более $7 млн. При этом руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов ранее заявлял, что бизнесмен не был главным бенефициаром коррупционных схем, а «выполнял функцию топ-менеджера». За ним же стояли другие люди, «без политической воли которых процессы не могли быть реализованы».

Реакция Зеленского

17 ноября журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что Зеленский был «поражен» масштабами обвинений в коррупции, предъявленных членам правительства и его соратнику Миндичу. В то же время газета The New York Post утверждала, что президент Украины лично одобрил хищения из бюджета энергетического сектора страны на сумму около $100 млн.

В материале говорилось, что хоть украинский лидер и не участвовал в хищениях, он был тесно связан с организаторами преступной схемы — не только Миндичем, но и бывшим вице-премьером Украины Алексеем Чернышовым. По данным собеседников издания, Зеленский «получил выгоду» от выведенных за рубеж денег .

Сам президент Украины при этом заявлял, что поддерживает действия антикоррупционных органов страны, и подчеркивал необходимость «любых результативных действий» против коррупции.

The Wall Street Journal также писала, что коррупционный скандал на Украине достиг высокого уровня и грозит Зеленскому лишением поста. Издание отмечало, что обвинения в коррупции, предъявленные людям из окружения украинского лидера, нанесли больший удар по его репутации, чем любое другое расследование НАБУ с момента его вступления в должность. Они взволновали и зарубежных партнеров Киева — в частности официальные лица США выразили сомнения в надлежащем расходовании средств, которые Украина получает от Вашингтона.