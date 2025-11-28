«Время платить по счетам». Что ожидает Зеленского после обысков НАБУ в квартире Ермака

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приступило к обыскам в квартире главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. По сообщениям СМИ, сейчас НАБУ готовится предъявить Андрею Ермаку обвинения. Что может грозить одному из ближайших соратников Зеленского и самому украинскому лидеру — в материале «Газеты.Ru».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовится предъявить обвинение главе офиса украинского президента Андрею Ермаку, дома у которого 28 ноября прошли обыски. Об этом в своем Telegram-канале заявил нардеп Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ранее о начале обысков сообщили в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Согласно их информации, следственные действия в доме главы офиса президента проходили в рамках масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики.

На данный момент неизвестно, в чем конкретно НАБУ обвиняет Ермака, однако нардеп Алексей Гончаренко считает, что глава офиса украинского лидера отдавал приказы следить за сотрудниками антикоррупционных органов Украины и участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Три причины обыска у Ермака: 1. Из-за того, что отдавал приказы органам следить за сотрудниками НАБУ и САП. 2. Участие в схемах Миндича. 3. И есть еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, который Ермак отжимал. И это задокументировано», — написал он.

В свою очередь сам Ермак в интервью изданию Atlantic заявил, что по-прежнему пользуется доверием президента Украины, несмотря на резонансный коррупционный скандал.

«Народ Украины видит, что я был рядом с президентом все эти годы во все самые трудные, трагические и опасные моменты. Он доверил мне эти переговоры, которые решат судьбу нашей страны», — сказал Ермак.

10 ноября НАБУ обнародовало данные об антикоррупционном расследовании в сфере энергетики, которое продолжалось полтора года. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

В рамках расследования НАБУ также допросила и экс-министра обороны Рустема Умерова, который выступил в качестве свидетеля.

Давление на фоне переговоров

Агентство Reuters уверено, что обыски в офисе Ермака, обострят напряженность между Зеленским и его политическими оппонентами, а также усилят давление в рамках мирного процесса, который начали Соединенные Штаты.

«Ранее Ермак не был назван подозреваемым в ходе расследования, но оппозиционные депутаты и некоторые члены партии Зеленского призывали к его увольнению. Происходящее можно смело считать самым острым политическим кризисом военного времени в истории Украины», — говорится в материале издания.

Похожего мнения придерживается и политолог Сергей Маркелов. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что администрация президента Дональда Трампа на данный момент понимает, что бескомпромиссная позиция Киева мешает продвинуться в мирном урегулировании, а потому на него стоит оказать давление.

«Понятно, что в этом конфликте Россия является сильным игроком, а Украина слабым. Трамп понял, что оказывать давление на сильного игрока бесполезно, а потому надо давить на слабого. Зеленский же все еще чувствует поддержку Европы, а потому капризничает и манипулирует. Поэтому Трамп, как крутой бизнес-переговорщик, понимает, что нужно повышать градус давления на слабую сторону», — пояснил политолог.

По его мнению, Соединенные Штаты хотят именно надавить на Зеленского, а не снять того с должности президента, потому что им будет гораздо проще манипулировать, чем каким-то новым игроком.

«НАБУ напрямую связаны с ФБР, а потому весь этот коррупционный скандал контролируется из Вашингтона. Чтобы оказывать давление на Зеленского, скандал раскручивают по спирали, то есть сначала угрожали приближенным Зеленского, потом обнародовали документы, потом угрожали второму кругу приближенных, обнародовали документы. Сейчас добрались до самого ближайшего окружения.

Если и тут Зеленский не пойдет на уступки, то тогда уже обнародуют компрометирующие документы на Ермака и подберутся к самому Зеленскому»,

— пояснил политолог.

По мнению Маркелова, Зеленский все-таки должен сломаться в какой-то момент и пойти на уступки в мирных переговорах под давлением США. Эксперт отметил, что даже сейчас украинский лидер не делает слишком резких высказываний относительно мирного плана, потому что понимает, что сам может оказаться под угрозой.

Следует обратить внимание не на сам обыск, а на его результаты, считает член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько. В беседе с «Газетой.Ru» он допустил, что таким образом американцы могут оказывать давление на Зеленского, но важно то, смогут ли они довести это давление до конца.

«Обыск у Ермака может обернуться небольшой косточкой, которую бросают тем, кто внутри политических украинских кругов его ненавидит. Чтобы главу офиса президента снять, нужно, чтобы результаты обыска были какими-то оглушающими. Если ему предъявят серьезные обвинения, то это будет иметь значение, в противном же случае этот обыск может превратиться в компанию уже по защите Ермака», — сказал политолог.

Он пояснил, что без «оглушающих результатов», Зеленский может выйти к народу и представить все это как проявление «истиной демократии», ведь он допустил, чтобы у ближайшего соратника провели обыск.

«Судя по тому, что Ермак не сбежал из Украины, в отличие от того же Миндича, он особенно не боится этих обысков. Пусть НАБУ и инструмент американского влияния, но Америка-то находится далеко и не всегда можно управлять издалека», — добавил Безпалько.

Кроме того, если бы американцы хотели убрать Зеленского, то они могли бы обнародовать собственные данные, которые есть у их спецслужб, считает политолог. Пока же, по его мнению, все это походит на большую «политическую игру с давлением на администрацию Зеленского».

Час расплаты настал

В случае отставки Ермака Зеленский потеряет контроль над парламентским большинством и правительством, а также над СБУ, чью работу координировал глава офиса президента. Об этом сообщило издание «Страна».

«При таком развитии событий контроль в парламенте перехватит глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В случае, если фракция «Слуга народа» расколется, то контроль может перехватить «антизеленская коалиция» во главе с Порошенко», — пишет украинское издание.

Посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также считает, что обыски у главы офиса президента не могут не затронуть и самого украинского лидера.

«Чтобы начать обыски в квартире «всесильного» Ермака, у НАБУ должны быть очень веские причины и разрешение иностранных «хозяев». По всей вероятности, все это есть. Следовательно, коррупционный нарыв будет вскрыт в самой непосредственной близости от Зеленского. Рассчитывать, что его это не коснется было бы наивно», — написал Мирошник в своих социальных сетях.

Зеленский находится в том положении, когда его могут снять в любой момент, фактически для него наступил «час расплаты». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился экс-нардеп Украины, бывший первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Очевидно, что все эти антикоррупционные расследования НАБУ направлены исключительно против Зеленского. Я думаю, что пришло его время подойти к кассе и заплатить по счетам», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, во всю эту коррупционную схему была вовлечено слишком много людей, которые сейчас решили пойти против Зеленского и Ермака, чтобы спасти собственные жизни, а потому стало гораздо проще «раскрутить» следствие.

«Я думаю, что главная проблема администрации Зеленского заключалась в том, что он слишком долго не мог определиться, кому он хочет угодить. То есть он пытался усидеть на всех стульях разом, угодить и европейцам, и американцам, и украинским националистам. Это его метание привело к тому, что у него не осталось никаких друзей ни на Западе, ни внутри страны», — пояснил Килинкаров.

В конечном счете все эти расследования НАБУ приведут к тому, что Зеленского снимут либо законным путем, либо с помощью народного бунта.

«Это решение устраивает и Запад, потому что помогает сохранить лицо. Это даст возможность европейским политикам оправдаться перед своими гражданами за потерю средств, ведь можно будет сказать, что Украина просто была не готова к демократии», — заключил экс-нардеп.