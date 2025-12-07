Депутат Рады заявил, что жена Зеленского засветилась на пленках Миндича

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена фигурирует на пленках, которые являются ключевым доказательством в деле о коррупции в энергетической сфере страны, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский.

Парламентарий, который находится в следственном изоляторе по обвинению в госизмене, не назвал источники этой информации и не привел никаких подробностей.

20 ноября украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Елена Зеленская была «тотально в курсе» масштабной коррупционной схемы в энергетике и оборонной отрасли страны. Согласно его данным, фигуранты дела между собой обсуждали осведомленность первой леди Украины. По словам Шария, Зеленская дружит с женой арестованного бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которую на пленках Миндича называют «Профессором».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

