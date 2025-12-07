На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады заявил, что жена Зеленского засветилась на пленках Миндича

Депутат Рады Дубинский: жена Зеленского фигурирует на пленках Миндича
true
true
true
close
Global Look Press

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена фигурирует на пленках, которые являются ключевым доказательством в деле о коррупции в энергетической сфере страны, утверждает депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам», — написал Дубинский.

Парламентарий, который находится в следственном изоляторе по обвинению в госизмене, не назвал источники этой информации и не привел никаких подробностей.

20 ноября украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Елена Зеленская была «тотально в курсе» масштабной коррупционной схемы в энергетике и оборонной отрасли страны. Согласно его данным, фигуранты дела между собой обсуждали осведомленность первой леди Украины. По словам Шария, Зеленская дружит с женой арестованного бывшего вице-премьера Алексея Чернышова, которую на пленках Миндича называют «Профессором».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее на Западе узнали, как жена Зеленского оценивает его политические перспективы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами