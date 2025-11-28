«Али-Баба ушел, осталось 40 разбойников». Зеленский уволил Ермака

Владимир Зеленской принял отставку главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. В Кремле подчеркнули, что события на Украине свидетельствуют о «глубочайшем политическим кризисе». На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Эксперты допускают, что вскоре следует ожидать атаки на Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Ермака. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», — отмечается в указе.

Перед подписанием документа Зеленский разместил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором заявил, что «Ермак написал заявление об отставке» .

Увольнение Ермака произошло после сегодняшнего обыска. В его квартиру пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В своем Telegram-канале Ермак подчеркнул, что оказывал им «полное содействие».

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

«Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников», — сыронизировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Последствия увольнения Ермака

На Украине происходят события, которые свидетельствуют о «глубочайшем политическом кризисе», заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя увольнение Ермака. По его словам, такая ситуация вызвана коррупционными скандалами.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание, что Зеленский, подписывая указ об отставке Ермака, пытается выкроить время и уговорить Европу «прикрыть» его самого от коррупционного скандала.

«Это попытка отсрочить тот момент, когда придут к самому Зеленскому — это грозит грандиозными последствиями. Пока же он пытается выкроить время для того, чтобы каким-то образом договориться со своей европейской «крышей», чтобы как-то его прикрыли от разворачивающегося огромного коррупционного скандала», — сказал он в беседе с ТАСС.

«Молниеносная» отставка Ермака подтверждает, что у НАБУ более чем достаточно доказательств его коррупционных деяний, добавил дипломат. Увольнение чиновника стало «логичным шагом» в расследованиях, которые проводятся на Украине, подчеркнул бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Политолог Константин Калачев также допустил, что после отставки Ермака могут последовать атаки непосредственно на Зеленского.

«Поскольку [президент США Дональд] Трамп торопится, можно ожидать атак на самого Зеленского», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Однако эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов допустил, что после увольнения Ермака ничего особенного не произойдет, если только политика не отправят за решетку. Ермак может «остаться ключевым неформальным консультантом», считает он.

«Не стоит рассчитывать на реальные изменения в нынешних условиях. Скорее всего, найдут новое лицо, полностью подконтрольное тому же Ермаку — реальному управляющему всей государственной системой Украины», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Тем временем в социальных сетях вспомнили заявление Зеленского четырехлетней давности о том, что он уйдет из власти вместе с Ермаком.

«Он пришел со мной, он со мной уйдет», — подчеркнул тогда украинский лидер.

Реакция Запада

Владимир Зеленский после увольнения Ермака может сам стать объектом политической критики, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного украинского депутата.

«Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо [Зеленского]. И, если он уйдет, критика может обрушиться на Зеленского», — сказал собеседник издания.

Агентство Reuters обратило внимание, что отставка Ермака показывает, что «обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту». По наблюдению The Guardian, Зеленский своим указом хочет как можно скорее потушить коррупционный скандал.

Источник Axios в Киеве сравнил отставку Ермака с «политическим землетрясением» , которое произошло «за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента Трампа по плану мирного урегулирования».

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «фатальной комбинацией» политический кризис на Украине, вызванный отставкой Ермака, а также переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Кремле.

«Орбан навещает Путина, [президент Польши Кароль] Навроцкий — Орбана. Хаос в переговорах по плану [спецпосланника президента США Стивена] Уиткоффа и политический кризис в Киеве. Фатальная комбинация», — написал Туск в X.

Кто возглавит офис Зеленского?

Офис президента Украины может возглавить премьер-министр Юлия Свириденко, пишет «Страна.ua» со ссылкой на внештатного советника Ермака Тимофея Милованова. Но для этого ей нужно будет уйти с поста главы кабмина, что повлечет за собой отставку всего правительства.

«Если место Ермака займет Юлия Свириденко, то принципиально ничего не меняется. До того, как стать премьер-министром, она работала замом у Ермака и считается членом его команды», — заметил политолог Калачев.

Большие перемены будут только в случае, если «руководство Украины сочтет потерю всей территории Донбасса военным путем и общий развал фронта неизбежностью в самой краткосрочной перспективе», добавил он.

По информации «Страна.ua», в качестве замены Ермаку могут рассматриваться: начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, первый вице-премьер Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль и замглавы офиса президента Павел Палиса.