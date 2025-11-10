На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Зимой будет сложнее». Ситуацию на Украине назвали близкой к критической

Пушилин сообщил, что ситуация с энергетикой на Украине близка к критической
Вид на обесточенный Харьков, 9 ноября 2025 года

Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters
Обстановка на Украине приблизилась к критической на фоне проблем с блэкаутами, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, а заявление об остановке всех государственных ТЭС вызвало «истерику» в офисе Владимира Зеленского. Несмотря на это, украинский лидер в момент отключения света в Мариинском дворце Киева назвал «нормальными» перебои с электроснабжением на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация на Украине близка к критической из-за проблем в сфере энергетики, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Несмотря на то, что на оставшейся части Украины ситуация близка к критической, исходя из того, что происходит с энергетикой, тем не менее, враг пытается еще доставить определенные неудобства жителям Донбасса»,

— отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Российские войска планомерно выполняют свою «непростую работу», добавил Пушилин.

8 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска в ответ на удары ВСУ по гражданским объектам атаковали предприятия украинского военно-промышленного комплекса и объекты газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие их работу. ВС России применили высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В результате в нескольких городах Украины произошло отключение электричества, были введены графики подачи воды.

«Дефицит надолго»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в ночь на 8 ноября Россия якобы атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. По его мнению, это были «не случайные» удары. В связи с этим дипломат призвал к срочному созыву совета управляющих МАГАТЭ.

«Мы также настоятельно призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, особенно Китай и Индию, потребовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям», — написал Сибига в социальной сети Х.

В ответ на заявления украинского чиновника член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что российские войска никогда не ударят по атомным электростанциям Украины.

«А вот выключать логистическую цепочку, трансформаторы и все остальное — это мы можем. Я думаю, что будут нанесены удары по цепочкам поставки электроэнергии от атомной электростанции до потребителя», — уточнил он в беседе с NEWS.ru.

По информации «Экономической правды», Украина за последние дни потеряла не менее 1 ГВт электрической генерации, в связи с чем отключения электроэнергии могут длиться более 12 часов.

«Повреждены подстанции, соединяющие АЭС с энергосистемой. Трипольской и Змиевской ТЭС нет. Дефицит надолго — генерацию быстро не восстановить»,

— отметил собеседник издания из энергетической госкомпании.

Издание обратило внимание, что на территории Украины пока нет морозов, однако генерации уже не хватает, и в будущем «будет только сложнее».

«Истерика» на Банковой

Все государственные теплоэлектростанции Украины остановлены, сообщила госкомпания «Центрэнерго» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 8 ноября. Утверждается, что причиной стали удары ВС России по энергетической инфраструктуре.

«Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль!

Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью», — заявили в компании.

Однако военный корреспондент Александр Коц рекомендовал не верить «громким заголовкам» о прекращении работы всех государственных ТЭС Украины, поскольку доля компании «Центрэнерго» в общем объеме производства электроэнергии Украины — около 8%, в структуре тепловой генерации — почти 18%.

«Чтоб вы понимали, у «Центрэнерго» только две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области», — добавил он в своем Telegram-канале.

По информации «Экономической правды», заявление «Центрэнерго» вызвало «истерику» в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского.

«Довольно эмоциональный, но, по сути, правдивый пост «Центрэнерго» в стиле «все пропало» вызвал настоящую истерику в офисе президента, из-за чего руководство госкомпании имело не очень дипломатичный разговор с представителями ОП», — пишет издание со ссылкой на источник.

Примечательно, что в Мариинском дворце Киева электроэнергия пропала во время недавнего интервью Зеленскому журналисту британской газеты The Guardian Люку Хардингу.

«Таковы наши условия жизни», — сказал Зеленский и назвал «нормальными» перебои с электроснабжением на Украине.

Однако вскоре электричество вернулось.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале обратил внимание, что Мариинский дворец давно обеспечен альтернативными источниками энергоснабжения. Он допустил, что Зеленскому «нравятся мелкие театральные эффекты».

