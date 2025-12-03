Кредит для Украины: Еврокомиссия придумала, как забрать российские активы

Еврокомиссия одобрила план по предоставлению Украине «репарационного кредита» в размере €165 млрд за счет изъятия замороженных российских активов. Как сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, средства должны покрыть финансовые потребности Киева на ближайшие два года. Против плана выступает Бельгия, где хранится большая часть активов, а в Кремле ранее назвали такое изъятие «воровством» и заявили, что готовят ответные меры.

Еврокомиссия предложила выделить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных активов России, который подразумевает их изъятие. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Мы предлагаем создать репарационный кредит, используя денежные средства из замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», — приводятся ее слова на сайте ЕК.

Фон дер Ляйен утверждает, что это поможет «покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года» и укрепить оборонную промышленность Киева.

Как уточнила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе, это предложение одобрено коллегией Еврокомиссии. Его вынесут на обсуждение Совета ЕС в декабре — вместе с альтернативным вариантом финансирования Украины, подразумевающим создание резервного фонда, привязанного к бюджету Евросоюза.

По словам фон дер Ляйен, изъятие активов не потребует согласия всех стран ЕС. «Решение может быть принято квалифицированным большинством голосов», — сказала она.

Кроме того, Еврокомиссия намерена гарантировать «защиту государств-членов и финансовых институтов от возможных ответных мер внутри России, а также от незаконной экспроприации за ее пределами, особенно в дружественных России юрисдикциях». Как пояснила глава ЕК, речь в частности идет о запрете на исполнение в Евросоюзе иностранных юридических решений по репарационному кредиту.

При этом она добавила, что предусмотрен и механизм для немедленного возвращения РФ ее средств: по словам фон дер Ляйен, «необходимые денежные средства всегда будут в наличии».

Суть предложения

Издание Politico ранее опубликовало более подробное содержание предложения ЕК со ссылкой на внутренние документы комиссии.

«Репарационный кредит в размере €165 млрд включает €25 млрд замороженных российских государственных активов, хранящихся на частных банковских счетах по всему блоку, в дополнение к €140 млрд, хранящимся в банке Euroclear в Бельгии», — пишет издание.

Украина должна будет погасить кредит только в том случае, если Россия прекратит конфликт и выплатит военные репарации. Этот кредит является частью более широкого финансового пакета на сумму до €210 млрд, предназначенного для поддержания финансовой стабильности Киева в ближайшие годы, отмечает Politico.

Из этого пакета €115 млрд будет выделено на финансирование оборонной промышленности Украины, а €50 млрд евро пойдут на покрытие бюджетных нужд Киева. Остальные €45 млрд будут использованы для погашения кредита G7.

Протест Бельгии

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что выделение репарационного кредита Киеву является наихудшим вариантом финансирования Украины.

«Вариант с репарационным займом является наихудшим из всех, поскольку он рискованный, как никогда… Схема предоставления кредита на возмещение ущерба сопряжена с вытекающими экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Это объясняет, почему мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования», — сказал Прево перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Также Прево обвинил Еврокомиссию и сторонников плана в том, что они хотят «взять деньги и бросить Бельгию наедине с рисками».

Европарламент принял резолюцию по конфликту на Украине. Какие требования выдвинули России? Европарламент утвердил резолюцию с обещанием не признавать Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую... 27 ноября 23:56

Бельгия последовательно выступает против выделения Украине финансовой помощи за счет изъятых активов России, так как большинство замороженных средств хранятся в клиринговом агентстве Euroclear в Брюсселе. По мнению властей Бельгии, если с РФ снимут санкции, то стране придется компенсировать эти средства Москве.

Politico отмечает, что бельгийский премьер-министр Барт де Вевер требует от Евросоюза предоставления финансовых гарантий на сумму €140 млрд на случай, если Москва подаст иск к Euroclear и властям Бельгии за незаконную экспроприацию.

В качестве альтернативного варианта де Вевер предложил использовать нерастраченные средства для заимствования из общего бюджета блока, из которых, по его мнению, можно выделить €45 млрд. Это, по оценкам Еврокомиссии, должно покрыть финансовые потребности Украины в 2026 году. «Поспешное продвижение» репарационного кредита приведет к тому, что блок «фактически будет препятствовать заключению мирного соглашения», написал бельгийский премьер в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, сообщала Financial Times.

Позиция Кремля

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль согласен с заявлением главы МИД Бельгии Максима Прево о том, что изъятие российских активов для предоставления кредита Украине является рискованной идеей.

«Эта позиция оптимизма не внушает, но мы согласны с министром. Мы согласны, но лишь за исключением того, что нужно продолжить финансировать Украину. Тут просто хочется напомнить европейцам, что приключается с их деньгами в Киеве», — подчеркнул Дмитрий Песков.

27 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Киргизию заявил, что российское правительство разрабатывает ответные меры на возможное изъятие активов России.

«Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет», — заявил Путин.