На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Враги собираются, угрозы растут»: глава Пентагона предупредил о риске третьей мировой войны

Глава Пентагона Хегсет сравнил ситуацию в мире с 1939 годом
true
true
true
Ситуация в мире сегодня сравнима с 1939 годом и может привести к началу глобальной войны, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Он отметил, что американские власти чувствуют нарастание угроз и поэтому должны предотвратить сползание мира к всеобщему конфликту.

Нынешнее положение дел в мире можно сравнить с 1939 годом, когда началась Вторая мировая война. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, выступая в военно-морском колледже Форт-Макнейр в Вашингтоне.

«Это момент 1939 года. Или, надеюсь, 1981-го. Момент нарастающей напряженности. Враги собираются, угрозы растут, вы это чувствуете, я это чувствую. Если мы хотим предотвратить войну, а этого мы все хотим, мы должны подготовиться [к этому] сейчас», — сказал Хегсет.

Кроме того, он сообщил, что его миссия состоит «не в том, чтобы наказывать, а в том, чтобы освобождать», а сам он стремится не реформировать, а трансформировать Вооруженные силы.

«Мы хотим спасти бюрократию от нее самой. Мы с президентом постоянно говорим об этом», — сказал Хегсет.

1939 и 1981: что имел в виду Хегсет

Сравнивая ситуацию с 1939 или 1981 годами, Хегсет имел в виду возможность начала глобального кризиса, который в той или иной форме затронет всю планету.

1 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу началась Вторая мировая война. Ей предшествовал (или проходил параллельно) целый ряд менее значимых военных конфликтов: немецкая аннексия Чехословакии, советско-финская война, столкновения японских и советских войск на Халхин-Голе (Монголия) и др. После этого события резко пошли по нарастающей: в 1940 году фашистская Германия захватила большую часть Европы, в 1941 году — вторглась в Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Параллельно этому Япония воевала с Китаем. Во Второй мировой войне, закончившейся 2 сентября 1945 года, участвовали 62 государства из 74 существовавших на тот момент.

В 1981 году произошло одно из заметных обострений Холодной войны. В Польше было введено военное положение, сопровождавшееся забастовками независимого профсоюза «Солидарность» и массовыми арестами. Незадолго до того (в декабре 1979-го) началась советско-афганская война. В США к власти пришел президент Рональд Рейган, который провозгласил политику «мира через силу», запустил программу Стратегической оборонной инициативы (больше известной как «Звездные войны») и ввел против СССР экономические санкции. Угроза ядерной войны тогда не казалась шуткой, ее всерьез опасались в обеих супердержавах.

Политики — о третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп также неоднократно высказывался об угрозе третьей мировой войны. Менее месяца назад, выступая в Египте на саммите, посвященном прекращению военных действий в Газе, он заявил, что угроза глобального конфликта отступила.

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — сказал Трамп.

Перед этим, в августе, Трамп поднял эту тему в интервью американскому журналисту Марку Левину. Говоря об украинском конфликте, глава Белого дома отметил, что при администрации предыдущего президента Соединенных Штатов Джо Байдена ситуация только ухудшалась.

«Я думаю, что дело шло к третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет», — сказал американский лидер.

Ранее, в июне 2025 года, президент России Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что «мир скатывается к третьей мировой». Речь об этом зашла во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

«Беспокоит. Говорю без всякой иронии. Без шуток. Конечно, очень много конфликтного потенциала, он растет. У нас под носом, нас это касается напрямую. Конфликт, который мы переживаем на Украине, на этом направлении. То, что происходит на Ближнем Востоке», — сказал Путин.

В 2023 году зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» напомнил, что третья мировая война, если она начнется, не принесет победы и процветания никому: на Земле наступят ядерная зима, эпидемии и голод.

Медведев высказал мнение, что «тектонический разлом, который образовался в понимании будущего в разных частях мира, будет только усугубляться».

«Не надо быть провидцем, чтобы понять: фаза противостояния будет очень долгой. Противостояние продлится десятилетия», — писал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами