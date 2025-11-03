«Все придумали сатанисты»: Федерация еврейских общин ждет извинений от муфтия Чечни после слов о врагах

Федерация еврейских общин России отказалась принять объяснения муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева относительно его высказываний в адрес иудеев и требует публичных извинений. Речь идет о высказывании муфтия о том, что «иудеи и порожденные ими течения» — это враги Аллаха, а источник их идей — сатанизм*. Главный раввин России Берл Лазар назвал слова оскорбительными и призвал исламских деятелей дистанцироваться от них.

Руководство Федерации еврейских общин России не принимает разъяснения муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева по поводу его слов в адрес евреев (которых он на чеченском языке назвал «врагами Аллаха»), и требует публичных извинений. Об этом сообщил глава департамента общественных связей организации Борух Горин.

Горин пояснил, что высказывания муфтия не были опровергнуты, а запись выпуска передачи «Чеченская история. Война и мир», где они были сделаны, удалена.

«Мы не услышали никаких объяснений. Вместо объяснений своих слов (муфтием) было сказано, что все все неправильно поняли, и на самом деле ничего не было, и это все придумали сатанисты (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Это мы, конечно, не принимаем», — приводит слова Горина RT.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев 25 октября в эфире программы «Чеченская история. Война и мир» заявил, что «издавна существуют враги Аллаха — иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм» . Он также добавил, что «источником идей иудеев является сатанизм».

Отрывок передачи с этим заявлением Межиева распространялся в соцсетях и вызвал общественный резонанс. Главный раввин России Берл Лазар в своем Telegram-канале назвал слова муфтия Чечни оскорбительными, и подчеркнул, что эти высказывания «направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет».

Лазар призвал исламских деятелей России «дистанцироваться от подобных высказываний», чтобы сохранить доверие между религиозными сообществами.

Что ответил муфтий Чечни?

Салах-Хаджи Межиев после критики его слов со стороны Лазара заявил, что при переводе его проповеди на чеченском языке слова вырвали из контекста.

«Если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это его большая проблема. В таком случае надо спросить у нас, что мы подразумевали под этим текстом и о чем речь шла», — сказал муфтий Чечни.

Межиев добавил, что вел проповедь против врагов всего человечества, объединившихся под флагом Запада и допускающих оскорбления пророка Мухаммеда и сожжение Корана.

«Насчет нашей проповеди, которая была на чеченском языке — все чеченцы понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию, мы имеем в виду шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами», — подчеркнул он.

Эти утверждения также отвергли в Федерации еврейских общин России.

«Господин Салах-хаджи Межиев заявил, что главный раввин России необоснованно обвинил его в антисемитизме на основании неверного перевода, но дело в том, что перевод этот был опубликован на сайте государственного информационного агентства Чечни «Грозный-информ» и пропал оттуда вместе с видеороликом упомянутого ток-шоу только после публикации в СМИ заявления главного раввина России», — напомнил Борух Горин.

Точного перевода своих слов об иудеях Межиев не привел, отметил он.

Горин подчеркнул, что его организация не считает слова Межиева объяснением:

«Мы не считаем это объяснением. Это просто это какая-то странная форма дезавуирования заявления. Настолько странная, что и дезавуированием его называть сложно».

Салах-Хаджи Межиев возглавляет Духовное управление мусульман Чеченской Республики с 2014 года. В 2019-м он был переизбран на второй срок. Осенью 2023 года муфтий был удостоен почетной грамоты, которую ему вручил президент России Владимир Путин.