«Жестко, быстро и ловко»: Трамп поручил Пентагону готовить атаку на Нигерию

Пентагон по приказу Трампа готовится к атаке на Нигерию из-за геноцида христиан

Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможной атаке на Нигерию. Поводом для такой реакции стали многочисленные убийства христиан на территории африканского государства. Американское военное ведомство уже выразило готовность уничтожить местных исламских террористов. В Нигерии назвали заявление главы Белого дома не имеющим никакого отношения к реальности. Военкоры считают, что Трамп ищет формальный предлог вторгнуться в страну, богатую залежами нефти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в преступлениях против христиан и поручил Пентагону подготовиться к возможной атаке на эту африканскую страну.

«США немедленно остановят всю помощь Нигерии и могут с большой вероятностью войти в эту опозоренную страну... чтобы полностью стереть исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства <…> Если мы нападем, то это будет жестко, быстро и ловко», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Тем временем шеф Пентагона Пит Хегсет подтвердил, что американские военные готовятся к действиям против Нигерии. Совершаемые в Нигерии и других частях мира преступления в отношении христиан должны быть немедленно остановлены, подчеркнул он.

«Или нигерийское правительство защитит христиан или мы уничтожим исламских террористов, которые совершают эти жуткие зверства», — добавил Хегсет в Х.

31 октября Трамп заявил, что христианство столкнулось с «экзистенциальной угрозой» в Нигерии. Эта страна вызывает особую озабоченность, поскольку на ее территории гибнут тысячи граждан из-за своего вероисповедания, отметил он.

Американский сенатор Тед Круз в Х уточнил, что исламистские группировки в Нигерии с 2009 года убили почти 50 тысяч последователей христианства.

Реакция Нигерии

Нигерия приняла к сведению заявления Трампа о массовых убийствах христиан, однако они не имеют никакого отношения к реальности, отреагировал представитель МИД страны Кимиби Эбиенфа.

«Эти заявления не отражают реальной ситуации. Нигерийцы всех вероисповеданий давно вместе мирно живут, работают и молятся», — цитирует его Daily Post.

Дипломат обратил внимание, что президент страны Бола Тинубу и правительство по-прежнему привержены борьбе с терроризмом, укреплению гармоничных межконфессиональных отношений и защите жизни и прав всех своих граждан. Нигерия продолжит конструктивное взаимодействие с администрацией Белого дома, добавил он.

Глава нигерийского МИД Юсуф Туггар подчеркнул, что жителям страны не грозит геноцид , пишет Newsweek.

«Во избежание каких-либо сомнений, из уважения ко всем жертвам и выжившим во время подобных беспрецедентных и ужасных преступлений против человечности по всему миру, взглянем на данные, которые показывают: в Нигерии нет и никогда не происходил геноцид», — сказал он.

Страна ведет борьбу с экстремистами, которых «подпитывают особые интересы сил, добивающихся распада и раскола в странах Западной Африки и Сахеля», добавили в МИД Нигерии.

«Натуральные бандиты»

Заявление Трампа о расправах над христианами лишь формальный повод для ввода войск в Нигерию, подчеркнул военный корреспондент Александр Сладков. По его мнению, американцы — «натуральные бандиты».

«Американский президент планирует, и открыто об этом заявляет, — нападение на Нигерию. Повод — плохое отношение к христианам. Я думаю, до христиан ему и дела нет. Просто Нигерия — ведущая по добыче нефти во всей огромной Африке», — отметил он в своем Telegram-канале.

Военкор Юрий Котенок заметил, что в Нигерии уже не первое десятилетие убивают христиан и согласился с мнением своего коллеги.

«Но еще Нигерия — это довольно большие запасы нефти. Не Венесуэла и не Ирак, но тоже немало, особенно по региональным меркам. А раз в стране есть нефть, повод для американского вмешательства всегда найдется», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, что США планируют наземную операцию в богатой углеводородами Венесуэле. По информации The Miami Herald, Белый дом поставил перед собой цель уничтожить военные объекты, якобы используемых наркокартелем Cartel de los Soles, который, как утверждают в США, возглавляет Мадуро.