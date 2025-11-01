Куда вторгнутся США?

Почему Трамп «точит зуб» на Мадуро и решится ли он на вторжение

Дональд Трамп завершил восемь войн за восемь месяцев. Разобрался с Израилем и Палестиной и Израилем и Ираном. Помирил Руанду и Конго, Египет и Эфиопию, Индию и Пакистан (они отрицают), Азербайджан и «Албанию», Армению и «Камбоджу». С Украиной пока все сложно — на этом поле таймаут.

Чем бы еще заняться президенту США? Конечно же, обратить внимание на Венесуэлу! Вокруг этой латиноамериканской страны — настоящая военная тревога.

США постепенно наращивали силы у ее берегов с августа под предлогом борьбы с наркокартелями. Изначально туда пригнали несколько эсминцев и десантных кораблей. Впоследствии к ним присоединились стратегические бомбардировщики B-1 «Лансер», атомная субмарина, суперавианосец «Джеральд Форд» и ракетоносный эсминец «Грейвли» с «Томагавками» на борту. Сейчас группировка составляет свыше 10 тыс. военных и около 13% от всего военного флота в США. Это крупнейшее размещение американских военных в регионе со времен Карибского кризиса 1962 года.

Оправдать присутствие столь внушительной армады Белому дому пока сложно. Результат ее трехмесячной работы — чуть больше десятка потопленных катеров то ли наркоторговцев, то ли обычных рыбаков. Сам Трамп, впрочем, дает понять, что в любой момент все может измениться. И перерасти в наземную операцию — то бишь вторжение — на территории Венесуэлы.

То, что администрация США пытается избавиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, — это факт. Трамп обвиняет его в покровительстве наркокартелям и не скрывает, что хотел бы видеть в Каракасе другого лидера. Отношения двух президентов не сложились еще на первом сроке Трампа. Сначала его администрация заигрывала с Каракасом, а потом под влиянием ястребов попыталась скинуть Мадуро руками лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В 2019-м Вашингтон отказался считать Мадуро легитимным лидером Венесуэлы, а сам Трамп уже тогда впервые заикнулся о силовой «смене режима» в этой стране.

Предположительно, мнению Трампа о Венесуэле и Мадуро «помог» сформироваться бывший сенатор и нынешний госсекретарь Марко Рубио. Он родился в семье кубинских эмигрантов и испытывает почти что генетическую враждебность ко всем авторитарным правителям Латинской Америки. О степени аппаратного влияния Рубио в Белом доме красноречиво говорят комментарии самого президента США. На вопрос о возможных преемниках он упомянул двух людей: вице-президента Вэнса и госсекретаря. Не исключено, что он приложил руку и к нынешней эскалации.

К борьбе с Мадуро Трампа подталкивает и внутриполитическая ситуация в США. На фоне массовых и жестоких депортационных рейдов республиканская администрация начала резко терять поддержку латиноамериканских избирателей. Сейчас лишь четверть этой группы оценивает деятельность Белого дома положительно. Хотя в начале срока Трампа доля одобряющих достигала почти половины. Показная бескомпромиссность по отношению к Мадуро может быть попыткой задобрить этих избирателей. Ведь латиносы, как и Рубио, ратуют за жесткий подход к левым правительствам Латинской Америки.

Правда, как это часто происходит с Трампом, до сих пор непонятно, насколько далеко он готов зайти в Венесуэле. С одной стороны, президент США де-факто анонсировал «смену режима». С другой — за грозными заявлениями Трампа зачастую не следуют столь же грозные действия. Да и группировка войск, которую американцы стянули к Венесуэле, пока не тянет на полноценные силы вторжения. Очевидно, для такой операции нужны куда более серьезные ресурсы. Но желания Белого дома задействовать их не видно.

Если Вашингтон и решится серьезно воевать с Мадуро, то выбор сделают в пользу более «дешевых» методов воздействия. Например, ЦРУ. В XX веке правительства США охотно пользовались услугами разведчиков, когда дело доходило до неугодных режимов Южной Америки. Трамп уже санкционировал тайные операции в Венесуэле. Возможно, сначала Мадуро попытаются «убрать» по-тихому. И лишь затем перейдут к более «тяжелой артиллерии» — военно-воздушной кампании. Такой сценарий администрация Трампа уже апробировала в Иране. С Венесуэлой политические риски минимальны, в военном плане она тоже гораздо слабее. Чтобы провернуть такое, хватит и нынешней группировки войск США в Карибском бассейне.

Может получиться и так, что противостояние США и Венесуэлы ограничится «дипломатией канонерок». Вашингтон продолжит играть мускулами в надежде запугать или каким-то образом ослабить власть Николаса Мадуро. Но к решительным действиям не перейдет.

В конце концов, общественное мнение в США в массе своей против любой формы силового воздействия в отношении Венесуэлы. И далеко не факт, что попытка «смены режима» принесет Трампу хоть какие-то дивиденды — даже если тайные операции и массированные удары возымеют эффект. На устойчивость Ирана они, напомню, не повлияли. Хотя Трамп и объявил об оглушительной победе.

Состоится ли триумф президента США в этот раз? Посмотрим. Но как будто уже пора. Трамп правит девять месяцев, а законченных войн всего восемь. Отстает от графика.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.