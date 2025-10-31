На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Гегемона больше нет»: политолог о поездке Трампа в Азию

Политолог Станкевич: США показали свою несостоятельность в Азии
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с kp.ru прокомментировал визит президента США Дональда Трампа в Азию. По мнению эксперта, результаты неутешительны.

Он обратил внимание, что новый премьер Японии Санаэ Такаити осыпала главу Белого дома комплиментами, но не отказалась от российских нефти и газа, а обещанные инвестиции в $10 млрд от «Тойоты» «вообще куда-то затерялись».

Что касается Китая, надавить на председателя КНР Си Цзиньпина американскому лидеру также не удалось. В итоге Вашингтон снизил пошлины на китайский импорт.

В целом, по словам Станкевича, поездка Трампа в Азию показала, что «гегемона больше нет».

«Есть шумный и экзотический фанфарон, которого стараются словесно ублажать, символически задаривать и кормить обещаниями — когда-нибудь в будущем осыпать сотнями миллиардов долларов. <...> Важно, что Трамп даже в разговоре с Си не заикнулся про то, чтобы Китай перестал покупать у России нефть и газ. Чтобы не нарваться на ответ: «Это — наше дело», — заключил политолог.

Накануне лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал поездку Трампа в азиатские государства полным провалом. Демократ пожаловался на то, что, по его мнению, в ходе турне президент ничего не делает, пока в его собственной стране работа правительства заблокирована в связи с шатдауном.

Трамп прибыл в Южную Корею с визитом для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Американский лидер уже провел встречу с Си Цзиньпином, переговоры он оценил положительно.

Ранее Шойгу указал на влияние заявлений Трампа на стратегическую стабильность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами