«Гегемона больше нет»: политолог о поездке Трампа в Азию

Историк и политолог Сергей Станкевич в беседе с kp.ru прокомментировал визит президента США Дональда Трампа в Азию. По мнению эксперта, результаты неутешительны.

Он обратил внимание, что новый премьер Японии Санаэ Такаити осыпала главу Белого дома комплиментами, но не отказалась от российских нефти и газа, а обещанные инвестиции в $10 млрд от «Тойоты» «вообще куда-то затерялись».

Что касается Китая, надавить на председателя КНР Си Цзиньпина американскому лидеру также не удалось. В итоге Вашингтон снизил пошлины на китайский импорт.

В целом, по словам Станкевича, поездка Трампа в Азию показала, что «гегемона больше нет».

«Есть шумный и экзотический фанфарон, которого стараются словесно ублажать, символически задаривать и кормить обещаниями — когда-нибудь в будущем осыпать сотнями миллиардов долларов. <...> Важно, что Трамп даже в разговоре с Си не заикнулся про то, чтобы Китай перестал покупать у России нефть и газ. Чтобы не нарваться на ответ: «Это — наше дело», — заключил политолог.

Накануне лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер назвал поездку Трампа в азиатские государства полным провалом. Демократ пожаловался на то, что, по его мнению, в ходе турне президент ничего не делает, пока в его собственной стране работа правительства заблокирована в связи с шатдауном.

Трамп прибыл в Южную Корею с визитом для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в южнокорейском Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. Американский лидер уже провел встречу с Си Цзиньпином, переговоры он оценил положительно.

