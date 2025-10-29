«Легионы могут прибыть в Одессу». Кто в Европе может отправить военных на Украину

Великобритания готова отправить своих военных на Украину, сообщил Bloomberg. Служба внешней разведки России заявила, что Франция готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Как Москва ответит на это, и кто еще из европейских стран может последовать примеру Парижа и Лондона — в материале «Газеты.Ru».

Правительство Великобритании намерено отправить свои войска на Украину. По данным Bloomberg, британские солдаты будут обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и моря.

«Следующее крупное военное развертывание Великобритании может быть осуществлено на Украине», — говорится в сообщении издания.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) 28 октября заявило, что по указанию президента Франции Эммануэля Макрона генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров .

«Костяк формирования составят штурмовики французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику», — говорится в сообщении пресс-бюро.

По информации СВР, в случае утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов для обучения мобилизованных украинских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация СВР РФ вызывает тревогу, но несмотря на это российские военные продолжат выполнять свою работу.

«Что касается информации СВР, она тревожная. Наши военные зарубежную речь слушают постоянно на линии боевого соприкосновения», — сказал он, добавив, что иностранцы в зоне спецоперации действительно есть.

По словам Пескова, российские военнослужащие ликвидируют иностранных бойцов в зоне конфликта и продолжат выполнять свою работу.

Прямое вмешательство в военный конфликт

Воинственные высказывания Макрона, которые он часто делает в адрес России, лишь подтверждают информацию СВР РФ о том, что Париж готовит к отправке на Украину воинский контингент. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«При известных политических установках главы Франции Макрона нет сомнений, что соответствующие должностные лица в вооруженных силах страны давно прорабатывают различные сценарии участия Парижа в украинском конфликте. Думаю, что окончательное решение относительно степени вовлеченности еще не принято, но если Франция отправит большое количество своих солдат на Украину, то Москва даст соизмеримый ответ», — сказал депутат.

По его мнению, появление на Украине людей с военной подготовкой из Франции «под любым соусом» — добровольцев или официально направленных Парижем военных — будут означать прямое вовлечение в конфликт.

«Оказание помощи вооруженным силам Украины будет означать, что французские военные могут стать для российских вооруженных сил законной целью. Хотелось бы, чтобы здравый смысл в политике не только Парижа, но и других европейских столиц, возобладал, и чтобы они подобными провокационными деяниями все же не занимались», — заключил Новиков.

Подобной точки зрения придерживается также первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он заявил «Газете.Ru», что любые иностранные военные, которые будут располагаться в зоне СВО, станут законной целью для российских вооруженных сил .

«Со своей стороны российские военные сделают все, чтобы иностранные легионы, которые будут отправлены в зону СВО, как можно скорее убрались оттуда, и не важно в каком виде. При этом ответственность за все последствия будет лежать полностью на Западе», — сказал депутат.

Конечно, непосредственное вмешательство любой европейской страны в военный конфликт между Россией и Украиной приведет к осложнению отношений по дипломатическим каналам, считает Чепа.

«Если станет известно, что кто-то из европейских союзников Украины официально отправил свои вооруженные силы в зону СВО, то это сильно отбросит назад все предыдущие договоренности по мирному урегулированию», — добавил Чепа.

Проблемы для Макрона

Макрон не сможет отправить на Украину регулярные части дольше чем на три месяца, скорее всего французский лидер будет использовать для этих целей иностранный военный легион. Таким мнением с «Газета.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Президент во Франции не может отправить куда-то за рубеж регулярные части на срок больше трех месяцев, если нужен срок больший, то требуется согласие парламента, чего Макрон, конечно же, не получит. Единственное, что он может сделать, — это отправить иностранный военный легион. Это специальная структура, существующая во французских вооруженных силах, где служат иностранные наемники, которым через определенный период времени при хорошей службе предоставляется вид на жительство», — пояснил военный эксперт.

close Солдаты Французского Иностранного легиона во время разднования Дня взятия Бастилии в Париже, 14 июля 2022 года Christophe Ena/AP

Он напомнил, что последний раз такие формирования воевали в Африке, но их операция в Мали привела к полному поражению Франции.

«Эти подразделения вооружены стрелковым оружием, бронетранспортерами, в том числе теми пушечными бронетранспортерами, которые Франция поставляла на Украину. В чем-то эти части даже похожи на десантников, так как уровень подготовки у них очень высокий», — сказал Кнутов.

По его мнению, Франция может отправить войска на Украину не для того, чтобы непосредственно воевать на передовой, а чтобы защищать важные инфраструктурные объекты, на которые претендуют европейские страны по контрактам, заключенным с Киевом.

«На мой взгляд, вероятнее всего, эти легионы могут прибыть в Одессу, так как Франция уже давно проявляла интерес к югу черноморского побережья», — заключил Кнутов.

При этом до сих пор не понятно, как и под каким предлогом Франция может предоставить Украине часть своих военных формирований, отметил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Направлять просто так войска, чтобы они прибыли на линию боевого столкновения, и вступили в прямой конфликт с российскими войсками, скорее всего, не станут. Этого пока в Париже боятся. Но учитывая, что Макрон потерпел полный крах во внутренней политике страны, нет ничего удивительного в том, что он делает упор на внешнюю угрозу», — сказал он «Газете.Ru».

Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что «какие-то недовольства возможной отправкой французских военных на Украину могут возникнуть, общий психоз относительно неминуемой агрессии России в сторону Европы» поможет Макрону сгладить ситуацию.

«Во Франции и вообще во всей Европе нагнетается общий психоз о неминуемой войне с Россией. Мозги рядового француза промыты очень хорошо, согласно данным опросов общественного мнения около 70% населения боятся, что Россия действительно может напасть на какую-то из стран Восточной Европы в ближайшем будущем», — сказал политолог.

Кто следующий?

Великобритания вполне может отправить свои войска на Украину, если у французов все пройдет «гладко», считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Глава минобороны Великобритании Джон Хили ранее заявил, что Лондон готовит пакет помощи в размере «значительно более» £100 млн для покрытия первоначальных расходов на размещение на Украине войск и техники.

«Если у французов операция по внедрению своих войск в ряды ВСУ пройдет более-менее благополучно, то туда подтянутся и британцы, и немцы, да и другие европейские страны. Полагаю, что только Соединенные Штаты делать этого пока не станут, потому как у нас открыт переговорный трек», — сказал военный эксперт.

По его мнению, многое также будет зависеть от того, как российские военные и Москва отреагируют на первых появившихся европейских военных.

«Москва должна отреагировать не только по каналам МИД, но и военным путем. Я думаю, если будут выявлены места высадки французов на территории Украину и своевременно нанесены высокоточные удары, то это приведет к тяжелым потерям, что вызовет недовольство внутри Франции», — пояснил Кнутов.

Ведущий научный сотрудник Института Европы Федоров при этом напомнил, что Лондон и Париж не так давно подписали соглашение в оборонной сфере, которое получило название «Ланкастер-хаус 2.0», что стало фактически обновлением документа, в Ланкастер-хаусе в 2010 году.

close Украинские и британские военнослужащие во время учений на военной базе вооруженных сил Великобритании, 2022 год Kirsty Wigglesworth/AP

«В рамках новых Ланкастерских соглашений предполагается формирование специального корпуса на базе французских и английских вооруженных сил, способного вести боевые действия высокой интенсивности. Это примерно пять тысяч человек, которые готовы в течение месяца вести боевые действия. Сам пункт был включен в договор с учетом возможного столкновения с Россией», — сказал Федоров.

Не исключено, что в рамках заключенных Ланкастерских соглашений Париж и Великобритания координируют вопрос отправки военных на Украину, заключил политолог.