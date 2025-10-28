В Госдуме пригрозили «немедленным уничтожением» Франции при отправке сил на Украину

Депутат Шеремет: Франция будет немедленно уничтожена при отправке сил на Украину

В случае реализации идеи президента Эммануэля Макрона по отправке войск на территорию Украины, Россия будет рассматривать это как открытую интервенцию и прямую угрозу, а Франция станет стороной конфликта и военной целью, «которая будет немедленно уничтожена». Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Россия будет расценивать враждебные действия Макрона как агрессию и открытую интервенцию, несущую прямую угрозу безопасности нашей страны. Поэтому в случае реализации Францией своих милитаристских планов, она автоматически станет третьей стороной конфликта и законной военной целью, которая будет немедленно уничтожена», — сказал Шеремет.

Он призвал президента Франции вспомнить, что большая часть граждан не поддерживает его «деструктивную политику». В случае отправки войск на Украину «даже крепкие стены Бастилии не спасут его от собственных разъяренных граждан», отметил депутат.

28 октября в Службе внешней разведки сообщили, что по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит двух тысяч военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска военных в центральные области Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции по Украине.