Британия хочет разместить войска на Украине

Великобритания намерена отправить свои войска на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Следующее крупное военное развертывание Великобритании может быть осуществлено на Украине», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, британские солдаты будут обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и моря.

Глава минобороны Великобритании Джон Хили также отметил, пишет Bloomberg, что Лондон готовит пакет помощи в размере «значительно более» 100 миллионов фунтов стерлингов для покрытия первоначальных расходов на размещение на Украине войск и техники.

Кроме того, Франция официально объявила о планах размещения своих войск на Украине в 2026 году. Генштаб сухопутных войск республики готов отправить за пределы страны семь тысяч военнослужащих.

Ранее премьер Дании пообещала Путину, что Запад не бросит Украину.