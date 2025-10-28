В Кремле прокомментировали информацию СВР о планах Франции по Украине

Песков: информация о планах Франции по размещению войск на Украине — тревожная

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация Службы внешней разведки (СВР) РФ о подготовке Франции к отправке на Украину воинского контингента численностью до двух тысяч солдат и офицеров вызывают тревогу, однако российские военные продолжат выполнять свою работу.

«Что касается информации СВР, она тревожная. Наши военные зарубежную речь слушают постоянно на линии боевого соприкосновения», — сказал он, добавив, что иностранцы в зоне спецоперации действительно есть.

По словам Пескова, российские военнослужащие ликвидируют иностранных бойцов в зоне конфликта и продолжат выполнять свою работу.

Представитель Кремля также отметил, что российская сторона не может оценивать перспективы возобновления переговоров, поскольку возникшая пауза связана исключительно с нежеланием Киева в них участвовать.

28 октября в Службе внешней разведки сообщили, что по указанию президента Франции Эмманюэля Макрона Генштаб Вооруженных сил (ВС) Франции готовит двух тысяч военных к развертыванию на Украине. В настоящий момент они находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется переброска военных в центральные области Украины.

Ранее Захарова посоветовала Макрону отправить солдат охранять объекты культуры.