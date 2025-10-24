«В Москве будут только рады». Первая женщина-премьер Японии хочет мирного договора с Россией

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила о намерении заключить мирный договор с Россией для урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов. В Кремле приветствовали это стремление, но подчеркнули, что диалог Москвы и Токио «свернут практически до нуля». В Госдуме рассказали, почему российские власти будут только рады, если первая в истории Японии женщина-премьер сможет уладить многолетний спор.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем обращении к парламенту заявила, что планирует заключить мирный договор с Россией для урегулирования вопроса Курильских островов.

« Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему », — сказала она.

Такаити стала первой в истории Японии женщиной, избранной главой правительства . Она является членом правящей Либерально-демократической партии и входила в окружение экс-премьера Синдзо Абэ. Санаэ Такаити ранее критиковала конфликт на Украине и выступала за усиление взаимодействия с США.

Диалог России и Японии свернут до нуля

В Кремле заявили, что Москва приветствует стремление заключить мирный договор, однако Токио сейчас занимает недружественную позицию по отношению к России.

« Мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией . Вместе с тем, к нашему сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент Япония занимает весьма недружественную позицию в отношении России, присоединилась ко всем незаконным санкциям и ограничениям в адрес нашей страны», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что из-за позиции предшественников Такаити на посту главы правительства за последние годы «двусторонний диалог был свернут практически до нуля».

После начала спецоперации власти Японии вместе с США и странами Европы ввели масштабные санкции против России и Белоруссии: под рестрикции Токио попали сотни физических лиц и десятки компаний. Японское правительство заморозило активы крупнейших российских банков и установило запрет на поставки в Россию более 300 различных товаров и технологий.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что Россия всегда была заинтересована в подписании мирного договора с Японией.

«До этого все время находились причины, по которым Россия и Япония не могли подписать мирный договор и решить вопрос о принадлежности Курильских островов. Если первая в истории Японии женщина премьер-министр сможет уладить этот многолетний спор, то в Москве будут только рады, ведь это откроет новые возможности для сотрудничества », — сказал депутат.

По его мнению, заключение мирного договора очень интересно Токио во многом из-за желания увеличить объемы сотрудничества в сфере энергоресурсов.

«С другой стороны, это были только первые заявления вступившей в должность премьер-министра. Непонятно, сможет ли она выдержать давление, которое на Токио точно начнут оказывать в связи с желанием наладить отношения с Москвой. Давление будет оказываться как изнутри страны, так и снаружи, со стороны конкурентов России», — сказал Чепа.

Почему Москва и Токио не подписали мирный договор

СССР и Япония так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг Южных Курил: островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и гряды Хабомаи~.

В 1956 году в Сан-Франциско стороны подписали декларацию. Москва выражала готовность рассмотреть передачу Токио островов Хабомаи и Шикотан после подписания окончательного мирного соглашения. Советское руководство рассчитывало, что этот документ окончательно урегулирует вопрос, однако Япония продолжила претендовать на все четыре острова, не признавая российский суверенитет над так называемыми «Северными территориями».

Переговорный процесс по этому вопросу был фактически заморожен после ухода в отставку премьер-министра Синдзо Абэ в 2020 году, который более 20 раз встречался с президентом России Владимиром Путиным.