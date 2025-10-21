Правительство Японии впервые возглавила женщина. Что о ней известно?

Премьер-министром Японии впервые в истории стала женщина. Этот пост заняла Санаэ Такаити, которая 4 октября выиграла выборы на должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Как ей удалось возглавить кабмин и чего ждать от нового правительства страны — в материале «Газеты.Ru».

Правительство Японии впервые возглавила женщина. 21 октября нижняя палата парламента страны утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом сообщило японское агентство NHK.

Ожидалось, что Такаити утвердят на посту премьер-министра еще 15 октября. Однако перед этим партия «Комэйто» объявила о выходе из коалиции с ЛДП. Такаити удалось заключить соглашение с другой политической силой — «Ниппон исин» (Партией инноваций Японии). Это и обеспечило ее утверждение на пост главы кабмина.

У новой коалиции в нижней палате 231 место из 465 и все еще неустойчивое положение. При этом за утверждение Санаэ Такаити на пост проголосовали 237 депутатов, что позволило ей победить в первом туре.

Ожидается, что вечером 21 октября Такаити даст пресс-конференцию. Ее первой задачей на посту должно стать формирование нового правительства, так как кабинет министров во главе с премьером-министром Сигэру Исибой в полном составе ушел в отставку.

Кто такая Санаэ Такаити?

Санаэ Такити родилась в 1961 году в Наре в обычной семье. Ее отец работал в автомобильной компании, а мать была сотрудницей полиции. Будущая премьер-министр Японии окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. Будучи студенткой, Такаити увлекалась рок-музыкой и была байкером.

В 1987 году она получила грант и уехала в США, где стажировалась в аппарате конгрессвумен от Демократической партии Патрисии Шредер. Через два года Такаити вернулась на родину и начала карьеру в качестве аналитика в области законодательства, а также пробовала работать телеведущей.

Уже через четыре года Санаэ Такаити решила связать свою жизнь с политикой и выставила свою кандидатуру на выборах в палату представителей как независимый кандидат. Опыт оказался удачным, Такаити вступила в партию «Либералы» и в 1996-м переизбралась в палату представителей. После этого она перешла в Либерально-демократическую партию Японии.

В 2006 году Санаэ Такаити впервые получила министерскую должность — в правительстве Синдзо Абэ она заняла сразу несколько постов. Такаити стала министром научно-технической политики, инноваций, безопасности пищевых продуктов, по делам молодежи и гендерному равенству, а также по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курильские острова). Абэ называл ее «звездой консерваторов», однако уже через год подал в отставку и распустил кабинет министров.

В следующий раз Такаити заняла пост в правительстве в 2014-м — во время второго срока Синдзо Абэ она была назначена министром внутренних дел и коммуникаций. Такаити стала одной из пяти женщин в кабмине Абэ, который стремился сделать правительство более привлекательным для женщин-избирателей. В этот период она попала в два крупных скандала. Сразу после ее назначения были опубликованы фотографии Такаити с лидером неонацистской организации Кадзунари Ямадой, который одобрительно высказывался об Адольфе Гитлере и терактах 11 сентября в Нью-Йорке, отрицал Холокост, а также критиковал запрет нацистского приветствия в послевоенной Германии, обвиняя страну в том, что она «ничем не отличается от Северной Кореи». В офисе Такаити тогда подтвердили подлинность фотографий, однако заявили, что министр встречалась с Ямадой «для переговоров» и ничего не знала о его взглядах.

Второй раз Санаэ Такаити попала в скандал в 2016 году, когда заявила, что правительство может приостанавливать вещание телеканалов за «политическую необъективность». За это она подверглась критике со стороны СМИ и научного сообщества.

В 2021-м Такаити уже пыталась возглавить ЛДП — тогда она баллотировалась на пост председателя партии, но уступила Фумио Кисиде. При нем Такаити занимала пост министра по экономической безопасности, оставаясь одной из ключевых фигур правого крыла ЛДП.

Взгляды Санаэ Такаити

Такаити известна своим трудоголизмом. В своей речи после победы на выборах председателя ЛДП она заявила, что планирует «много работать», повторив это пять раз, а также вычеркнет из своей жизни «сам термин work-life balance».

Что касается политики, то Санаэ Такаити не раз признавалась, что хотела бы стать «железной леди» Японии по аналогии с Маргарет Тэтчер , которая является ее ролевой моделью. Однако несмотря на то, что Такаити равняется на Тэтчер — первую женщину — главу правительства в истории, нового японского премьер-министра сложно назвать феминисткой. Так, Такаити выступает против прав женщин наследовать императорский престол и сохранять девичьи фамилии после замужества. Однако в ходе своей предвыборной кампании она смягчила риторику в этом вопросе.

Такаити известна своими консервативными взглядами и считается последовательницей Абэ. Так же, как и он, Санаэ Такаити выступает за пересмотр пацифистской статьи 9 конституции Японии, которая запрещает стране вести боевые действия и иметь собственную армию . Такаити считает необходимым внести в основной закон страны упоминание сил самообороны. Более того, она выступает за то, что их следует называть «вооруженными силами самообороны».

Свою позицию в этом вопросе она ранее неоднократно выражала тем, что единственной из министров посещала храм Ясукуни, который в странах Китае и Южной Корее ассоциируется с японским милитаризмом. За это Такаити часто критиковали, однако она не нарушала свою традицию. Так, в 2024-м она посетила Ясукуни в годовщину капитуляции Японии. При этом после избрания на пост лидера ЛДП Санаэ Такаити воздержалась от посещения храма, ограничившись лишь ритуальным подношением.

По словам руководителя Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерия Кистанова, Такаити может продолжить линию Абэ по наращиванию военной силы Японии.

«Такаити — деятель консервативного толка националистического уклона. Она протеже и ученица бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сторонника легализации сил самообороны Японии в качестве полноценной армии. При нем был принят ряд законодательств, которые расширяли сферу деятельности сил самообороны. Такаити является продолжательницей курса по наращиванию военной силы и потенциала, роли вооруженных сил Японии на международной арене», — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Кистанов подчеркнул, что готовность Такаити прорабатывать повышение оборонных расходов не вызывает удивления, особенно когда этого требует США — главный военно-политический союзник Японии. Эту тему, по словам эксперта, президент США Дональд Трамп и новый премьер Японии могут обсудить на предстоящем саммите АТЭС в Южной Корее. Санаэ Такаити ранее уже заявляла, что при встрече с Трампом намерена отметить, что необходимо не только укрепление союза Японии с США, но и союзов Япония — США — Южная Корея, Япония — США — Филиппины, Япония — США — Австралия.