«Аппетит к введению жестких санкций»: в США рассмотрят три антироссийских законопроекта

Комитет сената США по международным отношениям 22 октября намерен принять пакет из трех законопроектов для усиления давления на Москву. В него войдут инициативы о признании России государством — спонсором терроризма, введении санкций против Китая за поддержку РФ, а также о регулярном финансировании Украины за счет замороженных российских активов. Голосование пройдет на фоне визита в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте.

Комитет по международным отношениям сената США 22 октября готовится одобрить три законопроекта, усиливающих давление на Россию. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе.

«Поскольку Белый дом, похоже, не желает принимать меры, я считаю важным, чтобы конгресс предпринял какие-то действия, и я очень рада, что в этом году впервые будут представлены законопроекты, которые затруднят России продолжение этой войны», — приводит портал слова сенатора-демократа Джины Шахин.

В свою очередь председатель комитета республиканец Джеймс Риш заявил, что сенат стремится «дать отпор России».

Три законопроекта

Один из законопроектов предполагает наделение России статусом государства — спонсора терроризма из-за якобы имевшего места «похищения украинских детей».

Второй документ предполагает введение санкций против Китая за поддержку России, а третий предусматривает использование находящихся в США замороженных российских активов и выделение из них средств для финансирования Украины каждые 90 дней.

Одним из инициаторов признания России спонсором терроризма является сенатор Линдси Грэм. Ранее он заявлял, что такой статус сделает сотрудничество с Москвой «радиоактивным» для других государств и компаний.

Саммит без даты. Трамп решит судьбу встречи с Путиным в ближайшие дни Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о проведении встречи с Владимиром Путиным пока не... 22 октября 07:58

По его словам, инициатива также должна заново запустить рассмотрение его законопроекта о санкциях, который пока остается без движения.

Axios отмечает, что комитет одобрит три антироссийских законопроекта на фоне визита в Вашингтон генсека НАТО Марка Рютте, который встретится с президентом США Дональдом Трампом и сенаторами.

Санкционное давление

Накануне минфин США опубликовал заявление главы ведомства Скотта Бессента, в котором говорилось, что Вашингтон ожидает усиления экономического давления на Россию со стороны стран G7.

«Министр Бессент также подчеркнул ожидания администрации, что Канада, наряду с Европой и Великобританией, усилит экономическое давление на Россию посредством скоординированных усилий G7», — говорится в сообщении.

Кроме того, ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России.

«Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в палате и сенате есть большой аппетит к введению жестких санкций против России», — сказал Джонсон в разговоре с журналистами.

По его словам, в Вашингтоне ожидают «добросовестного подхода со стороны России», чтобы найти дипломатическое решение украинского конфликта за столом переговоров.

В свою очередь лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн отметил, что законопроекты о новых санкциях против РФ будут рассмотрены после одобрения Дональда Трампа.

«Мы хотим вынести его на рассмотрение, когда Белый дом сочтет, что для них это было бы полезно», — сказал он.

Ответ Кремля

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное введение новых санкций против России и назвал их бесполезными.

«В целом можно сказать одно — это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за уже почти четыре года, никакого эффекта не возымело, и они оказались абсолютно бесполезными с точки зрения оказания давления на Россию», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «никакие санкции не смогут заставить РФ изменить последовательную позицию», которую ранее озвучивал президент Владимир Путин.