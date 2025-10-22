Саммит без даты. Трамп решит судьбу встречи с Путиным в ближайшие дни

Трамп заявил, что не собирается тратить время впустую на саммите в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о проведении встречи с Владимиром Путиным пока не принято. Саммит, который планировалось провести в Будапеште, отложен после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран. В Белом доме подчеркнули, что конкретных планов на ближайшее время нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с Владимиром Путиным пока не принято. По его словам, встреча должна иметь смысл и приносить результат, а не быть «пустой тратой времени».

«Не хотелось бы терять время впустую. <...> Посмотрим, что произойдет. Мы пока не приняли решения», — сказал Трамп журналистам. Он добавил, что окончательное решение может быть объявлено в ближайшие два дня .

О новой встрече президенты России и США договорились по телефону на прошлой неделе. Саммит планировалось провести в Будапеште, а главной темой должны были стать пути урегулирования конфликта на Украине. Это была бы вторая личная встреча Путина и Трампа после возвращения республиканца в Белый дом.

Разногласия по прекращению огня

По данным Reuters, состоявшиеся в начале недели телефонные переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не привели к конкретным договоренностям.

Одной из главных причин заморозки саммита стало расхождение в позициях по поводу возможного перемирия на Украине. Вашингтон настаивал на прекращении огня по текущей линии фронта, но Москва, как утверждают источники агентства, отвергла это предложение. The Washington Post также пишет, что Трамп счел бессмысленным проводить встречу, если Россия не готова к компромиссу.

Европейские лидеры, включая представителей НАТО, поддержали предложенную Трампом идею «замораживания» боевых действий, однако Киев заявил, что переговоры возможны только при выводе российских войск с занятых территорий.

Противоречивые заявления сторон

После сообщений западных СМИ о возможной отмене саммита глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал их «фейком». Он подчеркнул, что Будапешт по-прежнему готов принять переговоры, если стороны подтвердят дату.

«До тех пор, пока саммит действительно не состоится, ожидайте волну утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится», — написал он на своей странице в X.

По словам венгерского министра, часть европейской политической элиты, поддерживающая продолжение конфликта на Украине, делает все возможное, чтобы сорвать встречу.

Сийярто добавил, что подобная информационная кампания разворачивается почти каждый раз перед заседаниями Европейского совета — особенно когда обсуждаются новые санкции против России или выделение средств из Европейского фонда мира.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по международному экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту продолжается. По его словам, стороны «сохраняют настрой на конструктивный диалог, несмотря на информационный шум вокруг встречи».