Минфин США призвал страны G7 усилить экономическое давление на Россию

США ожидают усиления экономического давления в отношении России по линии «Большой семерки» (G7). Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент, его слова приводятся на сайте минфина США.

На прошлой неделе министр провел в Вашингтоне встречи с коллегами из Великобритании, Канады и других стран, а также с комиссаром по экономике и производительности и комиссаром по внедрению и упрощению Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Администрация США ожидает, что Европа возглавит усиление давления на Россию.

«Министр обороны США Бессент подчеркнул, что администрация ожидает, что Канада, наряду с Европой и Великобританией, усилит экономическое давление на Россию посредством скоординированных усилий «Большой семерки», — говорится в сообщении.

Глава ведомства также отметил необходимость единого ответа на глобальный контроль Китая за экспортом редкоземельных металлов и важность диверсификации цепочек поставок.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере €140 млрд под обеспечение замороженных российских активов.

Ранее в Европе заявили, что не могут добиться от Трампа санкций против России.