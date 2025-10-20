Британский политик боится возвращаться на родину после визита в Россию. В чем причина?

Британского политика Джорджа Гэллоуэя девять часов допрашивали в лондонском аэропорту после опубликованной фотографии из Нижнего Новгорода. Его жену спрашивали, зачем ей маникюр в цветах Палестины и почему она восхищается главой российского МИД Сергеем Лавровым. Вскоре после этого Гэллоуэй вновь поехал в Россию и теперь боится возвращаться на родину.

Прилетевший в Россию лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил РИА Новости на праздновании 20-летия RT в Москве, что не планирует пока возвращаться на родину, так как видит в этом угрозу для своей безопасности.

«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», — отметил он.

По его словам, он намерен пока жить в других странах.

За что Гэллоуэя задержали в Лондоне

27 сентября Гэллоуэй вместе со своей женой, занимающей должность зампредседателя его партии, прилетели в лондонский аэропорт Гатвик из России через Абу-Даби. Их там остановили сотрудники контртеррористического подразделения полиции, писала Daily Mail. Они решили проверить, не вовлечен ли Гэллоуэй во «враждебную деятельность» . Полицейские объяснили, что закон о противодействии терроризму и обеспечении безопасности границ позволяет им задерживать человека.

Политик уточнил, что его с женой допрашивали около девяти часов. Гэллоуэй заявил, что силовики не объяснили ему, из-за чего его проверяют. Они не задавали ему вопросы о террористической деятельности. Его супругу спрашивали про ее маникюр в цветах палестинского флага. Также Гэллоуэй заявил, что у его жены интересовались, почему она восхищается главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщило РИА Новости.

По мнению Гэллоуэя, его с женой задержали для получения доступа к их перепискам. У них изъяли телефон и ноутбук .

Гэллоуэй будет судиться с британской разведкой

Рабочая партия в своем аккаунте в соцсети X заявила, что супругов отпустили без предъявления обвинений. В политсиле отметили, что «осуждают попытку запугать тех, кто стремится к дружественным, а не враждебным отношениям с остальным миром».

«Нам препятствовали в предоставлении юридической помощи, а ведение дела было направлено на запугивание политических противников движения к войне с Россией и Китаем», — сказали в партии.

29 сентября сентября адвокат Гэллоуэя Кевин Уинтерс на пресс-конференции заявил, что на допросе в Гатвике вооруженные силовики задавали политику «как чувствительные, так и нелепые вопросы», в том числе «о Китае, Газе и России». По его словам, один из участников допроса рассказал о своей причастности к спецслужбам. Поэтому команда Гэллоуэя хочет через суд узнать, причастна ли к его задержанию разведка MI-5 или MI-6.

«Сегодня мы публикуем протокол о намерении подать в суд на соответствующие ведомства, участвовавшие в операции, которая проводилась под руководством контртеррористической полиции юго-восточного региона <...> Остается неясным, кто именно в конечном итоге отвечал за принятие решения, но это вскоре выяснится в ходе судебного разбирательства», — сказал адвокат.

Кто такой Джордж Гэллоуэй

Гэллоуэй родился в Шотландии в 1954 году. С 1987-го он был членом палаты общин британского парламента. В 2010 году лишился места в парламенте, не получив необходимого числа голосов. В 2012-м его вновь избрали в палату общин. На следующих выборах, в 2015 году, он проиграл. В феврале 2024 года политик победил на дополнительных выборах в палату общин, но уже в мае парламент был распущен и он потерял мандат, не сумев переизбраться.

Гэллоуэй был членом Лейбористской партии Британии с 1967 по 2003 год. Его исключили из партии из-за острой критики западного милитаризма, в частности вторжения в Ирак.

С 2004 по 2016 год политик входил в коалицию Respect (позже ставшую одноименной партией) с социалистической направленностью. В 2019 году Гэллоуэй создал Рабочую партию Великобритании, которая позиционирует себя как социалистическая и антиимпериалистическая.

В 1990-х Гэллоуэй выступал против введения санкций против Ирака. В 2002 году он провел встречу в Багдаде с иракским лидером Саддамом Хусейном. Британский политик пытался предотвратить вторжение США их союзников в Ирак в 2003 году. Также он проводил ряд кампаний в защиту Палестины и критиковал Израиль.

Гэллоуэй неоднократно посещал Россию. В мае 2025 года он приезжал в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 21 сентября он посетил Нижний Новгород, где проходил Слет Всемирного фестиваля молодежи. В своих соцсетях он опубликовал фотографию себя с супругой возле собора Александра Невского.