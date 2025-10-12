«У нашего друга Дональда есть тактика»: Лукашенко заявил, что Киев не получит Tomahawk

До передачи Украине американских ракет Tomahawk «дело не дойдет», считает Александр Лукашенко. По его мнению, у Дональда Трампа «есть определенная тактика», и он не намерен допускать, чтобы к «серьезному яду было применено противоядие». В Кремле тем временем выразили обеспокоенность потенциальной передачей ракет Киеву: как заявил Дмитрий Песков, Tomahawk — «серьезное» и «особенное» оружие, которое может быть в ядерном исполнении. При этом он уверен: ситуацию на фронте ракеты не изменят.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не воспринимать «в лоб» сообщения о возможной передаче Соединенными Штатами ракет Tomahawk Украине. По его мнению, подобная риторика американской стороны может быть связана с «тактикой» президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться <...> У нашего друга Дональда — определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам. Поэтому, мне кажется, он где-то «наклоняет» соответствующие органы власти и людей, где-то пожестче действует. А потом немножко отпускает и отходит», — отметил он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Лукашенко считает: Трамп «лучше, чем кто либо» понимает, что «против любого яда есть противоядие», и не намерен допускать, чтобы к «серьезному яду» Tomahawk «было применено противоядие».

«Он понимает, что этого быть не должно, и думаю, что до этого не дойдет», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также заявил, что проблема урегулирования ситуации вокруг Украины в большей степени заключается в президенте страны Владимире Зеленском . Президент Белоруссии допустил, что его украинский коллега может пойти на переговоры только под давлением.

«Но действовать надо срочно. Россия продвигается на фронте, я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства <...> Хотелось бы, чтобы президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастья ему на территории Украины никто не принесет, кроме славянских государств», — предупредил Лукашенко.

Кроме того, по его мнению, некоторые «одуревшие» западные соседи Украины уже готовы «оттяпать» ее часть.

«Очень драматичный момент»

У России потенциальные поставки ракет Tomahawk Украине вызывают «крайнюю обеспокоенность», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что такое оружие может быть как в безъядерном, так и в ядерном исполнении.

«Вот представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. Мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны же это понимать», — сказал он в интервью Зарубину.

Песков также обратил внимание на возможность Украины создать «грязную бомбу» , о чем ранее предупреждали российские спецслужбы. Однако несмотря на то, что Tomahawk — «серьезное» и «особенное» оружие с высокой дальностью полета, оно не изменит ситуацию на фронте, добавил он.

По словам представителя Кремля, сейчас в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта наступил «очень драматичный момент».

«Со всех сторон нагнетается напряженность», — подчеркнул он.

При этом Москва продолжает заявлять о готовности к мирному урегулированию и слышит призывы Трампа к переговорам, сказал Песков. Однако европейские страны и власти Украины, по его словам, демонстрируют полное отсутствие стремления «что-то делать в этом русле».

Помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с Зарубиным подчеркнул, что «путеводная звезда» в вопросе украинского урегулирования — это те договоренности, которых достигли президент РФ Владимир Путин и Трамп на Аляске 15 августа.

Tomahawk как «понтаж»

6 октября Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете сообщил, что «в значительной степени» принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Но перед окончательным ответом он хотел бы узнать, как именно Киев будет использовать эти ракеты. Глава Белого дома добавил, что «не ищет эскалации».

Накануне Зеленский заявил, что провел телефонный разговор с Трампом и обсудил варианты укрепления противовоздушной обороны Украины. По информации Axios, лидера обсуждали возможность получения Киевом ракет Tomahawk. Источники издания не раскрыли, было ли принято окончательное решение.

«Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас», — написал Зеленский в Telegram-канале.

10 октября Путин подчеркнул, что ответом на угрозы со стороны США поставить Киеву Tomahawk станет усиление систем противовоздушной обороны. При этом он назвал «понтажом» заявления Зеленского о нанесении ударов по России эти ракетами.